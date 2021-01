QR Code dinâmico x estático: qual usar na transação do PIX?

O Pix é um sistema que oferece transferências instantâneas, pagamentos de contas e compras em até 10 segundos em qualquer horário e dia. Uma das opções de pagamento é com o QR Code Pix. Dentre as opções, estão o QR Code dinâmico e o estático. A escolha deve considerar, além das diferentes funcionalidades, o tipo de transação que é necessária. Entenda a diferença:

O que é o Pix?

O Pix é uma funcionalidade disponível em aplicativos de bancos e fintechs onde a pessoa já tem conta. Ele torna as transferências mais ágeis que o DOC/TED, e pode ser feito sete dias por semana, 24 horas. Além disso, também promete realizar as operações em apenas 10 segundos. Contudo, os demais modos de pagamento continuam valendo. Dessa forma, o pagamento instantâneo é mais uma modalidade.

Entre os objetivos do Pix, de acordo com o Banco Central, está a intenção de aumentar a competitividade do mercado, baixar o custo para os clientes, incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo e promover a inclusão financeira.

O que é o QR Code do Pix?

O QR Code é uma abreviação para “Quick Response Code”, e funciona como um código de barras em um formato diferente. Assim, o QR code estático e dinâmico são códigos que permitem a leitura por meio da câmera do seu celular para realizar os pagamentos desejados. A diferença entre eles está na quantidade de vezes que ambos estão disponíveis para serem escaneados. Através do escaneamento, a câmera do celular lerá os conteúdos da transação.

QR Code dinâmico

O QR code dinâmico, então, serve para apenas uma transferência. Segundo recomendações, utiliza-se em transações com pessoas que não possui vínculo e é possível colocar a identificação da pessoa que passou o código. Possui informações mais detalhadas e muda constantemente. Dessa forma, cada transação gera um novo QR Code do PIX. É indicado para aqueles que conseguem automatizar os processos:

grandes empresas;

e-commerces;

cobranças mais formais.

QR Code estático

O QR code estático pode ser usado em diversas transações, ideal para quem tem vínculo de prestação de serviços ou precisa de um pagamento mensal. Segundo o Banco Central, então, permite que o recebedor defina um valor fixo para um produto e a inserção de um valor pelo pagador.

Funciona, então, como uma etiqueta de preço único. É possível definir um valor fixo e que pode ser usado para cobrar para várias pessoas. Além disso, é recomendado para um recebimento mais simples, que não demande reconciliação, integração de sistemas e automatização de processos. De maneira geral, o QR Code estático é a opção perfeita para:

pessoas físicas;

micro e pequenos negócios;

MEI’s.

Como o código definitivo, pode ser uma boa alternativa para agilizar as vendas de produtos em lojas físicas ou para receber pagamentos por serviços prestados, por exemplo.

Transações tem custo?

Para pessoa física, as transações do PIX são gratuitas. Microempreendedores não pagam tarifas para transferir, mas podem ter custos em recebimentos. Então, é importante conferir no banco a quantidade de códigos que o empreendedor pode gerar para cobrança em negócios.

Como gerar e pagar com o QR Code do Pix?

Para gerar o QR Code Pix, a empresa ou pessoa física deve estar cadastrada no sistema. A opção ficará apenas dentro de sites e aplicativos de instituições financeiras autorizadas. No caso de contas Bradesco, por exemplo, ao entrar na opção “Pix”, o seu QR Code e a opção de pagamento através de um estão disponíveis de maneira fácil. Assim, para fazer o pagamento basta:

Acesse o aplicativo da sua instituição financeira; Na aba Serviços, ou dentro da opção “Pix”, toque em Pagar com QR Code; Posicione o aparelho para leitura do QR Code; Por fim, confirme os dados e clique em Confirmar Pagamento.

