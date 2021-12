Quais são as atividades permitidas no MEI 2022?

Quem pretende se enquadrar como microempreendedor individual (MEI) precisa conhecer os critérios desse tipo de empresa, pois nem todos profissionais autônomos podem ser MEI. Dentre esses critérios, destacamos a necessidade de desenvolver ofícios permitidos pela categoria. Mas será que existe uma lista de atividades permitidas no MEI 2022? Veja a seguir quais são elas e como cadastrar sua profissão como MEI.

Atividades permitidas no MEI 2022

A lista de atividades do MEI é regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) e costuma passar por atualizações periódicas. No entanto, ainda não foram divulgadas as mudanças quanto às atividades permitidas no MEI 2022, assim, continua valendo as profissões estabelecidas neste ano.

Atualmente, são 466 atividades permitidas no MEI. Apesar de ser uma lista extensa, podemos destacar algumas ocupações principais. São elas:

Prestação de serviços: se refere aos profissionais que oferecem sua mão de obra. Abrange maior número de profissionais. Como exemplo, podemos citar as seguintes atividades permitidas no MEI:

mecânico;

pedreiro;

adestrador de animais;

mágicos;

cabeleireiros;

cozinheiros;

editor de vídeos;

dublador;

eletricista;

jardineiro;

motoristas de aplicativo

vendedor de alimentos;

vendedor de roupas;

vendedor de acessórios;

vendedor de produtos de beleza;

vendedor de materiais de construção;

vendedor de materiais de decoração.

vendedor de artigos de mesa e banho

produtos de artesanato;

artistas de metais;

produção em madeira;

atuação com cimento e gesso, etc

Como essas atividades ainda podem mudar no próximo ano, a orientação é de que os empreendedores façam a consulta desta lista constantemente. Isso é necessário, pois existem situações que fazem com que certas profissões deixem de ser considerada no MEI, enquanto outras sejam acrescentadas.

Quais profissionais podem ser MEI?

Algumas profissões ficam de fora da lista de atividades permitidas ao MEI e isso não deve mudar em 2022, pois se referem às pessoas que atuam com serviços intelectuais. Nesse grupo estão os seguintes profissionais:

Médicos

Advogados

Contadores

Nutricionistas

Psicólogos

Dentistas

Jornalistas

Publicitários

Administradores

Engenheiros

Veterinários

Nesse caso, a solução é simples abrir uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), e isso vai variar de acordo com a demanda, tamanho e necessidades da empresa.

Como cadastrar minha atividade MEI?

Cada microempreendedor individual pode registrar até 16 atividades diferentes em seu CNPJ MEI. Uma delas deve ser registrada como principal e outras 15 como secundárias, sendo assim, as atividades estão organizadas por um código chamado CNAE que se trata da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Diante disso, o empreendedor deve procurar na lista de atividades permitidas ao MEI 2022 qual a sua profissão para localizar o código CNAE. Atente à descrição da atividade, pois a ocupação escolhida irá definir os impostos que serão pagos e as exigências municipais que você deverá cumprir.

Depois, basta registrar o código escolhido na plataforma Empresas & Negócios, que se trata do sistema disponibilizado pelo governo para atender quem deseja fazer o cadastro do MEI. Para o registro, tenha em mãos o RG, Título de eleitor ou Declaração de Imposto de Renda, dados de contato e endereço residencial.

