Qual é o valor do Auxílio Gás? Veja quanto você vai receber

O auxílio gás será concedido às famílias de baixa renda com o objetivo de auxiliar a compra do botijão de 13 kg, devido do considerável aumento de preço do gás liquefeito de petróleo (GLP). Diante do anúncio do início desse pagamento, muitos brasileiros querem saber qual é o valor do auxílio gás. Por isso, veja a seguir o que os beneficiários receberão através desse benefício.

Qual é o valor do auxílio gás?

Cada família vai receber, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg de GLP. Para isso, o governo vai levar em consideração as informações do Sistema de Levantamento de Preços (SLP) que são colhidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Desta forma será definido qual é o valor do auxílio gás que poderá variar a cada pagamento. As regras para estabelecer o valor desse benefício ainda serão definidas em decreto, mas para entender melhor ressaltamos que o último levantamento da ANP mostra que o valor médio do botijão em 2021 é de R$ 102,48.

Sendo assim, as famílias consideradas elegíveis receberão em dezembro a quantia de R$ 51,24 que se refere à 50% do valor médio do botijão. Para a calcular a média do preço do botijão será levado em consideração o período de seis meses anteriores à concessão do pagamento.

O governo já estima que a média do preço desse item indispensável na cozinha atinja R$ 112,48. Com isso, o auxílio subirá para R$ 56,24. É importante ressaltar que esse pagamento será feito a cada dois meses e o valor do auxílio gás será pago durante cinco anos. Com isso, serão concedidas 30 parcelas do benefício.

Quando o benefício começará a ser pago?

O valor do auxílio gás será concedido a partir do próximo mês, segundo informações do governo federal. No total, serão gastos cerca de R$ 300 milhões.

Para custear o valor do auxílio gás, o Ministério da Cidadania pretende utilizar recursos próprios da pasta. Além disso, também será utilizada a estrutura do Auxílio Brasil para que sejam operacionalizados os pagamentos desse novo benefício às famílias de baixa renda.

O que é o auxílio gás

O auxílio está previsto na Lei 14.237/21 que foi publicada na última segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União. Essa norma é oriunda da proposta que foi apresentada pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP) e cria o Programa Gás dos Brasileiros.

A iniciativa tem como objetivo conceder um auxílio financeiro para as famílias que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e que possuem renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional.

Também receberá o benefício as famílias que tenham entre seus integrantes pessoas que recebem o BPC (Benefício de prestação continuada). Vale ressaltar que esse pagamento será feito preferencialmente para as mulheres chefes de família e aquelas que são vítimas de violência doméstica e, por isso, estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.