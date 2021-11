Qual é o valor mínimo do salário comercial para o ano de 2022?

O salário comercial 2022, remuneração destinada aos trabalhadores da área de varejo é reajustado anualmente, levando em consideração o aumento real do PIB (Produto Interno Bruto) e a inflação do ano anterior. Neste ano, o piso salarial médio de R$ 1455,67.

A seguir, saiba de quanto será o salário mínimo comercial de 2022.

O que é o salário mínimo comercial? O salário comercial é o valor mínimo pago aos funcionários do setor do comércio e pode variar de acordo com a carga horário de trabalho.

Somente os funcionários que estão empregados no setor do comércio podem receber o salário comercial 2022, assim como as demais bonificações para a categoria. Portanto, isto ocorre por conta da carga horária desse tipo de trabalhador, que costuma ser maior do que em outras áreas.

De acordo com o que é definido por meio de legislação sindical e trabalhista, profissionais de atacado, comércio e varejo têm direito ao salário comercial em 2022.

Funções que recebem o salário comercial:

Balconista;

Caixa;

Auxiliar de caixa;

Conferente;

Controlador de estoque;

Empacotador;

Fiscal de caixa;

Encarregado de armazém;

Fiscal de loja;

Encarregado de atendimento;

Gerência comercial;

Frentista;

Gerente de departamento;

Gerente geral;

Promotor de vendas;

Repositor;

Gerente de loja;

Supervisor de frente de caixa;

Supervisor de loja;

Vendedor.

Qual é o piso do salário comercial 2022?

O salário comercial 2022 ainda não foi definido oficialmente. No entanto, atualmente, a média é de que um lojista ganhe R$ 1.711,42 por mês. Isso considera o valor do mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 44 horas semanas. O valor costuma se basear na definição do salário mínimo de todo o Brasil, que em 2021 é de R$ 1,1 mil, já que esta estimula quanto será pago aos funcionários.

Sendo assim, a previsão é de que o piso mínimo de todos os empregos seja de R$ 1.169. Ou seja, cada unidade federativa poderá contar com um aumento de pelo menos 6,2% no valor.

De acordo com o portal Uol, o governo federal encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 prevê que o salário mínimo passe para tal valor. Por fim, vale lembrar que esse cálculo é feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Média de hora do salário comercial por estado

Além disso, cada estado define um próprio valor. Sendo assim, veja abaixo quanto custa a hora de trabalho no último salário comercial levantado pelo portal Salário nos 10 estados que pagam melhor. Assim, o levantamento leva em consideração dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do governo federal.

Estado Valor da hora Acre R$ 11,20 Rio Grande do Norte R$ 9,68 Alagoas R$ 9,24 Distrito Federal R$ 9,10 Pernambuco R$ 9,01 Bahia R$ 8,96 Rio de Janeiro R$ 8,82 São Paulo R$ 8,29 Espírito Santo R$ 8,13 Sergipe R$ 7,88

Qual é o salário comercial 2022 em São Paulo?

O salário comercial em São Paulo é de R$ 1,5 mil.

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP). trata-se de “um salário normativo que obedecerá aos seguintes critérios e valores, abrangendo todas as verbas remuneratórias, ou seja, parte fixa do salário, comissões e percentuais”.

Para a admissão, o salário comercial é de R$ 1.289,84 mensais. No entanto, nesse caso, é referente a funcionários dentro do período de 90 dias. Isso é quando uma empresa contrata temporariamente o funcionário para teste.

Por fim, para a efetivação, o salário comercial é de R$ 1.583,22 por mês. Já nesta situação, é quando a empresa contrata, de forma efetiva, o funcionário.

Quando vai ter o aumento do salário comercial 2022?

A atualização só acontecerá no ano que vem, quando a média for estipulada. Entretanto, a Federação dos Trabalhadores no Comércio entende que o Ministério da Economia faz um cálculo equivado. Assim, que a pasta só se basearia no valor da inflação. Então, o reajuste do salário costuma desconsiderar a real situação da economia brasileira

Dessa forma, o órgão vinculado ao governo federal estima que vai haver um aumento de 8,4% no valor desse salário. “As últimas atualizações do piso salarial consideraram apenas a inflação, não havendo ganho real. Ou seja, na mudança de valores não foi acrescido nada além do inflacionado. O mesmo está previsto para acontecer no próximo ano”, diz o órgão.