Proposta do Governo é que o Auxílio Brasil chegue no piso de R$ 600,00 mensais ainda neste segundo semestre

Qual o valor do Auxílio Brasil no mês de julho e quando cai na conta

Qual o valor do Auxílio Brasil no mês de julho? Muitos dos brasileiros beneficiados com o programa estão fazendo esta pergunta. A expectativa era de que o Auxílio Brasil no mês de julho já fosse no valor de R$ 600,00, levando em conta que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o aumento.

O Auxílio Brasil é o benefício que entrou no lugar do programa Bolsa Família na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Atualmente no valor mínimo de R$ 400,00 mensais, o Governo Federal corre contra o tempo para ampliar o benefício tanto em valores quanto em número de contemplados.

A proposta do Governo é que o Auxílio Brasil chegue no piso de R$ 600,00 mensais ainda neste segundo semestre. No entanto, para o aumento passar a valer é necessário que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) seja votada no Planalto.

Entenda abaixo qual será o valor do Auxílio Brasil no mês de julho.

A expectativa do Governo Federal era de que o valor do Auxílio Brasil no mês de julho já fosse de, no mínimo, R$ 600,00. Isso porque desde o final de junho o presidente Jair Bolsonaro já vinha anunciando o aumento do Auxílio Brasil.

Entretanto, o valor do Auxílio Brasil no mês de julho e no restante de 2022 depende de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional), que estabelece a ampliação do auxílio para R$ 600,00, e ainda cria o auxílio diesel para caminhoneiros, auxílio para taxistas e dobra o Vale Gás.

A proposta já foi aprovada no Senado no último dia 30 de junho e foi encaminhada para a Câmara Federal onde aguarda pela votação. A previsão era de ser votada no plenário logo na primeira semana de julho, mas a falta de quorum na sessão da Câmara adiou.

A votação da PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600,00 deve acontecer no dia 12 de julho, três dias antes do recesso parlamentar, segundo informações da Agência Câmara. O assunto estava em pauta, mas ao final da sessão do Plenário, a base governista havia conseguido apenas 303 votos, quando o necessário para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição é de 308 votos.

Como a votação da PEC foi adiada e o calendário de pagamento do Auxílio Brasil já está correndo, os beneficiários ainda vão receber R$ 400,00 neste mês de julho. Se a PEC passar na Câmara, o valor de pelo menos R$ 600,00 começaria a ser pago em agosto.

Quando vai ser pago o Auxílio Brasil de 600?

O Auxílio Brasil de R$ 600,00 deve começar a ser pago a partir de agosto, caso seja aprovado na votação na Câmara Federal. No dia 7 de julho, a proposta de aumentar o auxílio foi aprovada na comissão especial, mas acabou não indo para o Plenário por falta de quórum.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) adiou a votação para o próximo dia 12 de julho, pouco antes do recesso da casa.

“Não vou arriscar nem essa PEC nem a próxima”, disse Arthur Lira antes de encerrar a votação e reconvocar os trabalhos para a próxima terça, conforme publicação da Agência Câmara de Notícias.

A declaração do presidente é acerca da PEC que define o piso salarial da enfermagem e a Proposta que cria Estado de Emergência até o final do ano para viabilizar a ampliação de benefícios sociais e econômicos.

Entenda que se o Auxílio Brasil de R$ 600 passar na Câmara, o benefício neste valor será pago até dezembro de 2022, quando encerra o mandato de Jair Bolsonaro. O Auxílio Brasil segue como programa social, mas no valor de sempre, de R$ 400,00.

No último ano de mandato, o presidente sancionou o Projeto de Lei de Conversão, alterando o piso do Auxílio Brasil para 400 reais a ser pago de forma permanente. É importante frisar este projeto porque quando o Auxílio Brasil foi lançado, a proposta do Governo era manter o benefício em até 400 reais.

As parcelas neste valor seriam pagas durante todo o ano de 2022, mas em janeiro de 2023 o benefício cairia para a média de pouco mais de 200 reais. No entanto, a Presidência tornou o piso no valor de 400 reais, ou seja, todas as pessoas vão receber, no mínimo, 400 reais de forma permanente.

Auxílio Brasil de R$ 60o: quem tem direito

Quando for votado na Câmara Federal e se for aprovado o Auxílio Brasil de R$ 600, todos os beneficiários que já recebem desde o início do programa serão contemplados.

Mas, a expectativa do Governo Federal é de que a mesma PEC que vai aumentar o benefício também “zere” a fila de espera, o que significa que mais pessoas devem ser incluídas no auxílio.

Auxílio Brasil de R$ 60o: quem tem direito são as famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), a base de dados do Governo Federal para os programas sociais. Além da inscrição, o candidato ao benefício deve se encaixar nos critérios de família em situação de extrema pobreza ou de pobreza.

Podem receber o Auxílio Brasil as famílias que:

Tem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Tem renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 até R$ 210,00.

Ou seja, são famílias que se encaixam na extrema pobreza ou pobreza.

Lembrando que não tem como o cidadão se inscrever especificamente para o Auxílio Brasil. Todos os benefícios sociais do Governo Federal usam como base de dados o CadÚnico.

Como se trata de uma ampliação do benefício, o Auxílio Brasil de R$ 600 será pago a todas as famílias que já recebem o benefício automaticamente.

