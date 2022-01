Qual valor do Auxílio Brasil em fevereiro + calendário de 2022

Saiba qual valor do Auxílio Brasil pago em fevereiro para os beneficiários do programa - Foto: Reprodução/José Cruz/Agência Brasil

No próximo mês o pagamento do benefício acontecerá entre os dias 14 e 25 e vai beneficiar todos aqueles que continuam cumprindo os requisitos do programa

Os brasileiros já estão aguardando a liberação de novos pagamentos do auxílio do governo federal, mas uma dúvida comum entre os beneficiários está relacionada ao valor do Auxílio Brasil em fevereiro de 2022.

Confira quanto o beneficiário vai receber e qual a programação de pagamento.

Qual valor do Auxílio Brasil em fevereiro de 2022

O valor mínimo do Auxílio Brasil em fevereiro de 2022 será de R$ 400. Mas, para saber o valor da parcela, é preciso conferir a sua composição da familiar. Ou seja, o valor do Auxílio Brasil em fevereiro pode aumentar se a família cumprir os requisitos para receber os auxílios complementares que estão ligados ao programa. São eles:

Auxílio Criança Cidadã: é pago às famílias com crianças de 0 a 48 meses incompletos, que tiveram ampliação de renda devido a um vínculo em emprego formal e não conseguiram vagas nas creches. O valor é de R$ 300,00 por matrícula em turno integral e R$ 200,00 por matrícula em turno parcial.

Auxílio Bolsa Iniciação Científica Júnior: é pago para famílias que possuem estudantes que tenham se destacado em competições acadêmicas e científicas. Assim, será pago 12 parcelas mensais de R$ 100,00 para o estudante, além de uma parcela de R$ 1.000,00 por família. A mesma quantia será concedida para as famílias que tenham estudantes de 12 a 17 anos incompletos que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: as famílias que possuem agricultores entre seus membros também serão beneficiadas com uma quantia extra em seu pagamento mensal. Isso porque o governo concede o auxílio inclusão produtiva rural no valor de R$ 200,00 mensais.

Auxílio Inclusão produtiva Urbana: outro benefício de R$ 200,00 por mês pago também é pago para os beneficiários do Auxílio Brasil que comprovarem vínculo de emprego com carteira assinada.

Calendário das datas do Auxílio Brasil para fevereiro de 2022

NIS com final 1 – 11/2

NIS com final 2 – 12/2

NIS com final 3 – 17/2

NIS com final 4 – 18/2

NIS com final 5 – 19/2

NIS com final 6 – 22/2

NIS com final 7 – 23/2

NIS com final 8 – 24/2

NIS com final 9 – 25/2

NIS com final 0 – 26/2

Como saber o valor do meu Auxílio Brasil em fevereiro?

Existem três maneiras de saber qual valor do Auxílio Brasil será recebido pelo beneficiário em fevereiro de 2022. A primeira forma é através do aplicativo Auxílio Brasil CAIXA. Os beneficiários também podem verificar qual valor do Auxílio Brasil em fevereiro ligando para o CAIXA Auxilio Brasil pelo telefone 111.

O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e para saber qual será o valor do meu Auxílio Brasil em fevereiro, informe o CPF ou o NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar.

Além disso, existe a opção de acessar o aplicativo Caixa Tem para saber qual valor do Auxílio Brasil em fevereiro.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Para receber o valor do Auxílio Brasil em fevereiro os beneficiários devem estar com seus dados do CadÚnico atualizados. É necessário também estar dentro do limite de renda, que é de até R$ 105 por pessoa (famílias que vivem em extrema pobreza), e de no máximo R$ 210 (famílias que vivem em situação de pobreza e que possuem gestantes e menores de 21 anos entre seus membros);

Quem quer garantir o pagamento mensal também precisa ficar atento às condicionalidades do programa que estão ligados à frequência escolar de crianças e adolescentes, realização do pré-natal pelas gestantes, além do acompanhamento do estado nutricional e também do calendário nacional de vacinação.

Todos esses dados serão avaliados mensalmente pelo governo através do Ministério da Cidadania para que haja a exclusão e inclusão de novos beneficiários no programa. Ainda não há informações sobre quando serão feitas as novas seleções, mas quem deseja receber o valor valor do Auxílio Brasil em 2022 precisa se inscrever no CadÚnico que, atualmente, é a principal porta de entrada em programas sociais.

Depois disso, basta acompanhar pelo aplicativo Auxílio Brasil para conferir se foi aprovado para receber o benefício em fevereiro. O governo também poderá enviar cartas para o endereço de cada beneficiário, a fim de informar sobre a liberação do benefício.

