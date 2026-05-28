O projeto obteve uma vitória esmagadora no plenário, registrando 472 votos a favor e apenas 22 contra.

Quando começa a valer o fim da escala 6×1?

Quando começa a valer o fim da escala 6×1?

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta- 27 de maio, em primeiro turno, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que decreta o fim da escala 6×1. No modelo atual, o funcionário trabalha seis dias e folga apenas um. A medida reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais.

Mas a pergunta que o trabalhador e o empresário mais se fazem agora é: quando começa a valer o fim da escala 6×1?

Abaixo, explicamos os prazos, as regras de transição e o que muda na lei trabalhista.

Fim da escala 6×1 já está valendo?

De acordo com o substitutivo aprovado do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), a aplicação das novas regras terá um marco temporal imediato após a conclusão da tramitação no Congresso. Para que essas regras entrem em vigor, o texto ainda precisa ser votado em segundo turno na Câmara dos Deputados e, depois, passar por duas votações no Senado Federal.

Prazo de 2 meses: Após a promulgação e publicação oficial da futura Emenda Constitucional, passa a valer obrigatoriamente o limite de cinco dias de trabalho por dois de descanso (escala 5×2) .

Após a promulgação e publicação oficial da futura Emenda Constitucional, passa a valer obrigatoriamente o limite de . Preferência de folga: O texto estipula que um dos dois dias de descanso remunerado semanal deverá ser concedido preferencialmente aos domingos .

O texto estipula que um dos dois dias de descanso remunerado semanal deverá ser concedido . Sem corte salarial: A redução da carga horária para 40 horas semanais será feita sem qualquer redução nos salários dos trabalhadores.

A redução da carga horária para 40 horas semanais será feita dos trabalhadores. Transição gradual: Haverá um período de transição para a consolidação da nova jornada, além de leis específicas para regulamentar carreiras com dinâmicas de turnos diferenciadas.

Portanto, os próximos passos da PEC são

1 – Segundo Turno na Câmara: o texto precisa ser votado mais uma vez no plenário da Câmara dos Deputados.

2 – Senado Federal: se aprovado novamente na Câmara, o projeto segue para o Senado.

3 – Promulgação: caso os senadores também aprovem o texto sem alterações substanciais, a medida é promulgada e vira lei, iniciando a transição de dois meses para a jornada 5×2 e de um ano para as 40 horas semanais.

Entenda o texto aprovado na Câmara

A matéria aprovada é fruto da fusão de diferentes propostas que ganharam forte apelo popular e mobilização nas redes sociais:

PEC 221/19 (Texto principal): Do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), previa originalmente uma jornada de 36 horas.

Do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), previa originalmente uma jornada de 36 horas. PEC 8/25 (Apensada): Da deputada Érika Hilton (Psol-SP), que defendia o modelo de quatro dias de trabalho por três de descanso (escala 4×3).

O relator optou por um meio-termo viável para a economia, fixando o limite em 40 horas semanais e garantindo os dois dias de folga.

O que dizem os defensores e os críticos da proposta

Os debates no Plenário da Câmara foram intensos e expuseram visões divergentes sobre o impacto da medida no mercado de trabalho brasileiro.

Os defensores da proposta ocuparam cerca de 80% do tempo de fala e celebraram o resultado como uma conquista histórica.

O líder do PT, deputado Pedro Uczai (SC), e o líder do governo, Paulo Pimenta (PT-RS), destacaram que a mudança traz justiça social e saúde mental, permitindo que o trabalhador tenha tempo para a família e para o estudo.

A coordenadora da bancada feminina, Jack Rocha (PT-ES), reforçou que a redução da jornada é uma pauta prioritária para as mulheres chefes de família.

Já a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) pontuou que mais de 38 milhões de brasileiros com carteira assinada trabalham atualmente acima de 44 horas semanais e necessitam desse alívio.

Por outro lado, cerca de 20% dos parlamentares criticaram o texto, classificando-o como “populista”.

O líder do Novo, Gilson Marques (SC), argumentou que a PEC não cria um direito, mas sim uma “proibição do trabalho formal no sexto dia”, o que poderia empurrar o trabalhador para a informalidade.

Os deputados Kim Kataguiri (Missão-SP) e Bibo Nunes (PL-RS) alertaram para o risco de desemprego e questionaram a viabilidade prática da mudança na rotina das empresas sem uma contrapartida de redução de impostos.

Próximos passos da PEC no Congresso

A aprovação do texto-base em primeiro turno é o primeiro grande passo, mas o rito legislativo continua. Acompanhe as próximas etapas:

Votação dos destaques e 2º turno na Câmara: Os deputados precisam analisar possíveis alterações no texto e confirmar a votação em segundo turno. Tramitação no Senado: Se aprovada na Câmara, a PEC segue para o Senado Federal, onde também precisará passar por duas votações em plenário com quórum qualificado. Promulgação: Após a aprovação idêntica nas duas Casas, o Congresso promulga a emenda, disparando o prazo de dois meses para o início das folgas obrigatórias.

Aqui está a organização e o resumo dos dados da votação histórica na Câmara dos Deputados, que aprovou em primeiro turno a PEC do fim da escala 6×1

Quem votou CONTRA a proposta? (22 Deputados)

Abaixo estão listados os únicos 22 parlamentares que rejeitaram o fim da escala 6×1 no plenário:

Partido Novo (4 votos)

Adriana Ventura (SP)

Gilson Marques (SC)

Marcel van Hattem (RS)

Ricardo Salles (SP)

(Nota: Luiz Philippe de Orléans e Bragança constou como Obstrução)

Partido PL (11 votos)

Bibo Nunes (RS)

Caroline de Toni (SC)

Daniel Freitas (SC)

Daniela Reinehr (SC)

Julia Zanatta (SC)

Mauricio Marcon (RS)

Nicoletti (RR)

Paulo Marinho Jr (MA)

Ricardo Guidi (SC)

Rosangela Moro (SP)

Zé Trovão (SC)

Partido Missão (1 voto)

Kim Kataguiri (SP)

Partidos do Centrão (6 votos isolados)

MDB: Carlos Chiodini (SC) e Pezenti (SC)

Carlos Chiodini (SC) e Pezenti (SC) União: Fabio Schiochet (SC) e Fausto Pinato (SP)

Fabio Schiochet (SC) e Fausto Pinato (SP) PP: Sérgio Turra (RS)

Sérgio Turra (RS) PSD: Lucas Redecker (RS)

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