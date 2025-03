Quando sai a 1ª parcela do décimo terceiro antecipado?

Os beneficiários do INSS aguardam o anúncio da antecipação do décimo terceiro, medida utilizada no ano passado pelo governo Lula. Se o pagamento for antecipado, a primeira parcela deve ser paga em abril e a segunda até junho.

As datas previstas são de acordo com o número final do NIS.

NIS 1 – 24 de abril e 24 de maio

NIS 2 – 25 de abril e 27 de maio

NIS 3 – 26 de abril e 28 de maio

NIS 4 – 29 de abril e 29 de maio

NIS 5 – 30 de abril e 31 de maio

NIS 6 – 02 de maio e 03 de junho

NIS 7 – 03 de maio e 04 de junho

NIS 8 – 06 de maio e 05 de junho

NIS 9 – 07 de maio e 06 de junho

NIS 0 – 08 de maio e 07 de junho

Acima do salário mínimo

NIS 1 e 6 – 2 de maio e 3 de junho

NIS 2 e 7 – 3 de maio e 4 de junho

NIS 3 e 8 – 6 de maio e 5 de junho

NIS 4 e 9 – 7 de maio e 6 de junho

NIS 5 e 0 – 8 de maio e 7 de junho

Quem poderá receber o décimo terceiro salário do INSS?

Se aprovada a antecipação, todos os segurados do INSS poderão receber a antecipação do 13º salário. São eles:

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão; e

Salário-maternidade.

Aqueles que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e renda mensal vitalícia não tem direito ao abono.

O teto será de R$ 8.157,41.

