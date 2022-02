Quando será pago o 13º salário do INSS em 2022

Veja todas as datas de quando será pago o 13º de 2022 para os segurados do INSS - Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O pagamento do décimo terceiro salário é bastante aguardado anualmente pelos trabalhadores na ativa e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse último público, inclusive, espera uma nova antecipação do dinheiro extra como aconteceu nos últimos dois anos por conta da pandemia. Afinal, quando será pago o 13º salário do INSS 2022?

Para este ano, de acordo com o Decreto 10.410 publicado em 30 de junho de 2020, o pagamento será dividido em duas vezes, lembrando que a data varia de acordo com o valor do benefício e conforme o número final, desconsiderando o dígito verificador.

Como será o pagamento do 13º salário do INSS 2022?

O pagamento do 13º salário do INSS 2022 deve ocorrer em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do abono, entre agosto e setembro, enquanto a segunda parcela será paga em novembro e dezembro. Aposentados e pensionistas, em maioria, receberão 50% do valor do benefício. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro. Neste caso, o valor será calculado proporcionalmente.

Os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) também têm direito a uma parcela menor do que os 50%. Nesse caso, a antecipação é calculada de acordo com o tempo de duração do benefício.

Calendário do 13º salário do INSS 2022

Para os benefícios com valor de até um salário mínimo, hoje vigente em R$ 1.212,00, serão seguidas as seguintes datas para o pagamento, de acordo com o número final do benefício:

1 salário mínimo – 1ª parcela do 13º salário do INSS 2022

Final 1 – 25/08, quinta-feira

Final 2 – 26/08, sexta-feira

Final 3 – 29/08, segunda-feira

Final 4 – 30/08, terça-feira

Final 5 – 31/08, quarta-feira

Final 6 – 1/09, quinta-feira

Final 7 – 2/09, sexta-feira

Final 8 – 5/09, segunda-feira

Final 9 – 6/09, terça-feira

Final 0 – 8/09, quinta-feira

1 salário mínimo – 2ª parcela do 13º salário do INSS 2022

Final 1 – 24/11, quinta-feira

Final 2 – 25/11, sexta-feira

Final 3 – 28/11, segunda-feira

Final 4 – 29/11, terça-feira

Final 5 – 30/11, quarta-feira

Final 6 – 1/12, quinta-feira

Final 7 – 2/12, sexta-feira

Final 8 – 5/12, segunda-feira

Final 9 – 6/12, terça-feira

Final 0 – 7/12, quarta-feira

As datas serão diferentes para quem recebe benefícios em valor superior ao salário mínimo. Para este grupo específico, o pagamento da segunda parcela da antecipação do 13º salário seguirá o seguinte calendário, também conforme o número final do benefício, sem o dígito. Veja:

Mais de um salário mínimo – 1ª parcela

Final 1 e 6 – 1/09, quinta-feira

Final 2 e 7 – 2/09, sexta-feira

Final 3 e 8 – 5/09- segunda-feira

Final 4 e 9 – 6/09, terça-feira

Final 5 e 0 – 8/09, quarta-feira

Mais de um salário mínimo – 2ª parcela

Final 1 e 6 – 1/12, quinta-feira

Final 2 e 7 – 2/12, sexta-feira

Final 3 e 8 – 5/12, segunda-feira

Final 4 e 9 – 6/12, terça-feira

Final 5 e 0 – 7/12, quarta-feira

Como saber o número do meu benefício do INSS?

O número de benefício é informado ao segurado na própria carta de concessão do INSS, assim que seu benefício é aprovado, e funciona como o número de identificação para o Instituto.

Este número é o parâmetro utilizado para o calendário de antecipação do 13º salário e também é indispensável para consultar todas as informações de seu benefício.

Se você é beneficiário do INSS, é possível consultar o número do seu benefício pela carta de concessão, mas se você não encontrar, também dá para conseguir o número nos canais digitais do INSS, como no site, aplicativo e pela central 135. É preciso sempre informar o CPF do beneficiário.

O INSS também tem aplicativo e conta com a ajuda da Helô, a assistente virtual. Se você ainda não baixou, basta acessar a Apple Store ou Google Play e fazer o “Meu INSS”.

Quem tem direito ao décimo terceiro do INSS 2022

Tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Mas atenção, não estão incluídos na antecipação, porque não têm direito ao 13º salário, aqueles que recebem o BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e a RMV (Renda Mensal Vitalícia), pois esses benefícios têm natureza assistencial, o que significa que não dependem de prévia contribuição do beneficiário.

Qual será o valor pago do décimo terceiro do INSS?

Se o beneficiário começou a receber após janeiro do ano em curso, o valor do 13º salário será proporcional a 1/12 do valor do benefício por mês recebido. Desta forma, por exemplo, se um beneficiário começou a receber em março de 2022 aposentadoria no valor de um salário mínimo, hoje vigente em R$ 1.212,00, terá direito a 10/12 do montante total do 13º salário, divididos em duas parcelas.

Importante lembrar que o desconto do Importo de Renda será realizado agora, na segunda parcela.

O Governo Federal também informou que uma vez tendo antecipado o benefício, não haverá pagamento de nenhuma parcela de 13º salário no fim do ano.

