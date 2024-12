Quanto fechou o dólar hoje: moeda vai a em R$ 6,0652 (03/12/24)

O dólar comercial encerrou o pregão desta terça-feira (03/12/2024) cotado a R$ 6,0652, registrando alta significativa em relação ao fechamento anterior. Esse movimento reforça as preocupações do mercado financeiro com a volatilidade cambial, impulsionada por fatores internos e externos.

Motivos para a Alta do Dólar hoje

A valorização do dólar frente ao real é reflexo de uma combinação de variáveis econômicas e políticas. Confira os principais fatores:

O mercado global tem enfrentado incertezas devido ao aumento das tensões comerciais entre as principais economias. Além disso, a perspectiva de manutenção de taxas de juros elevadas nos Estados Unidos continua atraindo capital estrangeiro para ativos denominados em dólar, fortalecendo a moeda americana.

A desaceleração econômica na China, grande parceira comercial do Brasil, também impacta negativamente os mercados emergentes, incluindo o Brasil. Com menor demanda por commodities, há uma pressão adicional sobre o real.

Internamente, a instabilidade política e a dificuldade de avanço em reformas estruturais têm gerado desconfiança nos investidores. O aumento do risco fiscal, impulsionado por gastos públicos elevados, reforça o movimento de desvalorização da moeda brasileira.

O Banco Central, por sua vez, tem adotado uma postura cautelosa em relação à política monetária. Apesar de intervenções pontuais no mercado de câmbio, a volatilidade persiste.

Impactos do dólar alto na economia brasileira

A cotação do dólar acima de R$ 6,00 tem repercussões significativas na economia do Brasil. Veja como isso afeta diferentes setores:

Inflação: com o dólar mais caro, os custos de produtos importados aumentam, pressionando a inflação. Itens como combustíveis, eletrônicos e medicamentos são diretamente impactados. Isso também encarece os insumos importados usados pela indústria nacional.

Viagens Internacionais: o turismo internacional se torna mais caro para os brasileiros, desestimulando viagens ao exterior. Por outro lado, destinos nacionais podem se beneficiar, já que turistas locais buscam alternativas mais acessíveis.

Exportações: por outro lado, a alta do dólar favorece setores exportadores, como o agronegócio. Produtos brasileiros se tornam mais competitivos no mercado externo, impulsionando receitas em dólar. No entanto, essa vantagem pode ser neutralizada pelo aumento no custo dos insumos importados.

>> Que dia cai o quinto dia útil de dezembro de 2024