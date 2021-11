O governo começa a pagar no dia 17 o novo programa brasileiro de distribuição de renda. Por isso, muitos cidadãos querem saber se quem é do Bolsa Família precisa se cadastrar no Auxílio Brasil. Essa dúvida surgiu diante das mudanças que o governo vem realizando na transição para o novo programa.

Com isso, grande número de pessoas procuraram os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e postos municipais de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) em busca de informações sobre o benefício. Então, veja a seguir se você vai precisar se inscrever para ter acesso ao novo benefício social.

Quem tem Bolsa Família vai receber o Auxílio Brasil?

Sim. Neste mês, o dinheiro será liberado apenas para quem atualmente está inscrito e recebe recursos provenientes do Bolsa Família. Assim, todas as famílias que fazem parte deste programa terão direito ao novo benefício, o que totaliza 14,6 milhões de famílias que são atendidas pelo Bolsa Família.

A expectativa do governo é ampliar esse número com a inclusão de 2,5 milhões de beneficiários que já estavam na fila do Bolsa Família. Com isso, o número de famílias contempladas pelo novo programa pode chegar a 17 milhões, segundo o Ministério da Cidadania.

Beneficiário do Bolsa Família precisa se cadastrar no Auxílio Brasil?

Quem é do Bolsa Família não precisa se cadastrar no Auxílio Brasil, visto que serão migrados para o novo programa de forma automática. Para esse grupo não será aberto nenhum tipo de cadastro, conforme ressaltou o ministro da Cidadania, João Roma.

“Todos que estão hoje no Bolsa Família já estão abraçados no programa Auxílio Brasil. Não é preciso refazer o cadastro,” garantiu o ministro.

Isso acontece porque esses beneficiários já estão inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais), que é o principal requisito para a concessão do Auxílio Brasil. Desta forma, todas as famílias do Bolsa Família que estavam na folha de pagamento do programa referente à outubro/2021, receberão o Auxílio Brasil durante o mês de novembro.

Mas é importante ressaltar que existe uma exceção: as famílias que tenham descumprido as regras de gestão de benefícios do Bolsa Família no mês de outubro não receberão de forma automática. Sendo assim, ressaltamos que quem é do Bolsa Família não precisa se cadastrar no Auxílio Brasil, mas deve continuar cumprindo as regras do programa.

Como se manter no novo programa?

O governo fará mensalmente a verificação dos dados dos beneficiários para conferir se continuam cumprindo todos os requisitos. Portanto, quem é do Bolsa Família não precisa se cadastrar no auxílio Brasil, mas deve manter sempre atualizados os dados do CadÚnico.

A orientação é de que essa atualização aconteça a cada dois anos, ou quando houver alguma alteração nos dados familiares. Dentre eles, está a alteração de endereço, mudança na renda, além de nascimento ou óbito de membros de membros da família.

Também é preciso ficar atento ao limite de renda que é exigido para continuar no programa. Conforme a atualização feita nesta semana, para ser incluído entre as famílias em situação de extrema pobreza é levado em consideração a renda por pessoa de até R$ 100 mensais.

Por sua vez, as famílias em pobreza possuem renda por pessoa entre R$ 100,01 e R$ 200. Nesse grupo estão aquelas que possuem entre seus membros gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos.

Quando o Auxilio Brasil será pago para quem recebe o Bolsa Família?

Agora que sabemos que os inscritos no Bolsa Família não precisam se cadastrar no Auxílio Brasil, é necessário conferir as datas oficiais para acompanhar os pagamentos. Os depósitos do Auxílio Brasil para esse grupo começam no dia 17 e se estendem até o dia 30 de novembro.

Vale ressaltar que o novo pagamento seguirá as mesmas datas do antigo programa, sendo assim, os depósitos acontecerão de forma escalonada de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) de cada um dos beneficiários. Para acompanhar o seu pagamento, confira a seguir quando o dinheiro será liberado:

1ª semana de pagamentos do Auxílio Brasil

>> Final do NIS 1: 17/11

>> Final do NIS 2: 18/11

>> Final do NIS 3: 19/11

2ª semana de pagamentos:

>> Final do NIS 4: 22/11

>> Final do NIS 5: 23/11

>> Final do NIS 6: 24/11

>> Final do NIS 7: 25/11

>> Final do NIS 8: 26/11

3ª semana de pagamentos:

>> Final do NIS 9: 29/11

>> Final do NIS 0: 30/11

Para fazer o saque do dinheiro, os beneficiários podem utilizar o cartão do Bolsa Família. Posteriormente, o governo irá emitir novos cartões identificados pelo programa Auxílio Brasil.

