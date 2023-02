Quem é o dono das lojas Marisa, que anunciou dívida de R$ 600 milhões?

Presidente e membro do conselho renunciaram aos cargos após divulgação do balanço do primeiro trimestre

O caso das lojas Americanas, que veio a tona no dia 11 de janeiro, acendeu um alerta para o mercado financeiro e para economia em geral do País. A gigante varejista passa por uma crise sem precedentes e anunciou uma dívida de, no mínimo, R$ 20 bilhões. Em meio a incertezas da Americanas, outra corporação grade, mas do varejo de moda, também anunciou passivo preocupante no balanço do primeiro trimestre, as lojas Marisa.

A rede anunciou que vai renegociar as dívidas, de cerca de R$ 600 milhões. A ideia da companhia é alongar o prazo junto aos bancos. Na noite desta terça-feira (7), foi informado que o presidente-executivo, Adalberto Pereira Santos, e o membro do conselho de administração, Marcelo Adriano Casarin, renunciaram ao cargo.

As ações das lojas Marisa na Bolsa de Valores de São Paulo fecharam o pregão de quarta-feira (8) a R$ 1,06, com queda de 6,2%. Em 12 meses, os papéis acumulam desvalorização de 67%.

Com uma receita mensal em torno de R$ 250 milhões, a o companhia encerrou o terceiro trimestre de 2022 com prejuízo de R$ 97,5 milhões, revertendo o lucro líquido de R$ 44,4 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. Os resultados da companhia foram impactados pelo aumento de despesas financeiras, impulsionadas pela elevação da taxa de juros. A Marisa tem cerca de 400 lojas espalhadas por todas as regiões do Brasil.

Mas quem é dono das lojas Marisa?

A Marisa é um empresa de capital aberto com ações na bolsa de valores. Ainda sim, o sócio fundador, o empresário Márcio Goldfarb, junto de sua família, controla as operações da corporação. Márcio conta com 5,8% das ações da empresa.

A crise atual fez o empresário virar réu em um processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por supostamente ter comprado ações da companhia indevidamente. Segundo com a coluna Capital, do jornal O Globo, a acusação da CVM diz que Goldfarb comprou ações da Marisa menos de quinze dias antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2022, feito em 11 de maio.

Segundo consta no site oficial da empresa, a primeira loja, a Marisa Bolsas, aberta foi aberta em 1948. Vendendo pronta entrega de estoques de grandes fabricantes a preços competitivos, Márcio encontrou o seu nicho e o seu público.

Com o nome Marisa Malhas, terceira loja do grupo, iniciou-se o processo de expansão. A Marisa é a maior rede de lojas de varejo especializada em moda feminina e moda íntima e uma das maiores redes de lojas de departamento de vestuário feminino, masculino e infantil do País.