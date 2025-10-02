Economia

Quem ganha R$ 3,5 mil vai precisar declarar imposto de renda em 2026?

Imposto de Renda deve ser isento para mais de 26 milhões de pessoas a partir de 2026

Escrito por Anny Malagolini
imposto de renda Foto: Getty Images

Está em andamento um projeto de lei que garante isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A Câmara dos Deputados já aprovou o texto, que agora segue para o Senado Federal. Se for aprovado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar.

Acompanhe os assuntos mais buscados de Economia no DCI.

Quem vai ter isenção do imposto de renda em 2026?

Se entrar em vigor, a partir de janeiro de 2026, a isenção do imposto de renda vai atingir os trabalhadores que tem renda mensal de até R$ 5 mil. Portanto, quem recebe R$ 3 mil e for CLT passará a não ter o salário descontado todos os meses. Além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, o texto também prevê um mecanismo de desconto para contribuintes com rendimentos de até R$ 7.350 mensais.

Atualmente, a isenção do Imposto de Renda abrange contribuintes com renda tributável de até R$ 3.036 por mês, o equivalente a dois salários mínimos. Pela regra em vigor, os rendimentos que ultrapassam esse valor são tributados de forma progressiva, com alíquotas que variam e podem chegar a 27,5%, de acordo com a faixa de renda.

O governo estima que a medida, se implementada, poderá ampliar o número de contribuintes isentos para mais de 26,6 milhões, o que corresponde a aproximadamente 65% do total de declarantes do Imposto de Renda no país.

Para mitigar o impacto da renúncia fiscal, estimado em R$ 25,8 bilhões anuais, o projeto de lei propõe uma contrapartida. A compensação viria da criação de uma alíquota progressiva de até 10% sobre rendimentos anuais que excedam R$ 600 mil. Essa medida visa a equilibrar as contas públicas, garantindo que a ampliação da isenção para a classe trabalhadora seja sustentável do ponto de vista fiscal. A proposta segue agora para análise e votação no Senado Federal.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Mês de outubro será bandeira vermelha 1 na conta de luz

Confira o quinto dia útil de outubro de 2025 e que dia o salário cai

Que horas Lula discursa na ONU e como assistir ao vivo hoje

Copom mantém Selic em 15% até novembro de 2025

Reunião do Copom hoje deve manter Selic 15% ao ano

Horário de verão vai voltar em 2025? Veja 6 motivos para ser retomado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes