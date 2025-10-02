Quem ganha R$ 3,5 mil vai precisar declarar imposto de renda em 2026?

Imposto de Renda deve ser isento para mais de 26 milhões de pessoas a partir de 2026

Está em andamento um projeto de lei que garante isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A Câmara dos Deputados já aprovou o texto, que agora segue para o Senado Federal. Se for aprovado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar.

Quem vai ter isenção do imposto de renda em 2026?

Se entrar em vigor, a partir de janeiro de 2026, a isenção do imposto de renda vai atingir os trabalhadores que tem renda mensal de até R$ 5 mil. Portanto, quem recebe R$ 3 mil e for CLT passará a não ter o salário descontado todos os meses. Além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, o texto também prevê um mecanismo de desconto para contribuintes com rendimentos de até R$ 7.350 mensais.

Atualmente, a isenção do Imposto de Renda abrange contribuintes com renda tributável de até R$ 3.036 por mês, o equivalente a dois salários mínimos. Pela regra em vigor, os rendimentos que ultrapassam esse valor são tributados de forma progressiva, com alíquotas que variam e podem chegar a 27,5%, de acordo com a faixa de renda.

O governo estima que a medida, se implementada, poderá ampliar o número de contribuintes isentos para mais de 26,6 milhões, o que corresponde a aproximadamente 65% do total de declarantes do Imposto de Renda no país.

Para mitigar o impacto da renúncia fiscal, estimado em R$ 25,8 bilhões anuais, o projeto de lei propõe uma contrapartida. A compensação viria da criação de uma alíquota progressiva de até 10% sobre rendimentos anuais que excedam R$ 600 mil. Essa medida visa a equilibrar as contas públicas, garantindo que a ampliação da isenção para a classe trabalhadora seja sustentável do ponto de vista fiscal. A proposta segue agora para análise e votação no Senado Federal.