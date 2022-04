Atualmente, pelo menos 18,5 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil. Esse público vive em situação de vulnerabilidade social e para ajudar no orçamento doméstico, muitos ficam em dúvida se quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa Econômica Federal. Diante disso, confira a seguir se isso é possível.

Afinal, quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa?

Sim, quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa Econômica Federal. Essa é uma novidade para os beneficiários em 2022, visto que nos anos anteriores quem fazia parte de programas sociais de distribuição de renda não podiam solicitar créditos aos bancos.

Agora a previsão é de que esses cidadãos sejam beneficiados por duas opções de empréstimos. Uma delas está disponível desde a última segunda-feira, 28, quando a Caixa Econômica Federal passou a liberar uma nova modalidade de empréstimo que também pode ser solicitada pelas famílias que fazem parte do programa social de distribuição de renda.

A iniciativa se trata do programa SIM Digital (Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores) que é voltado aos brasileiros que realizam atividades profissionais. Assim, quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa, basta informar qual é o ramo de atividade e o rendimento, segundo informações da instituição financeira.

Além disso, diante da publicação da Medida Provisória (MP) nº 1.106 quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa, visto que esse público foi incluído na concessão de empréstimo consignado. Antes essa modalidade era liberada apenas para os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), como os aposentados e pensionistas que recebem benefícios da Previdência Social.

Como se trata de empréstimo consignado, o desconto das parcelas será feito de forma automática em folha de pagamento para quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa, o que facilitará a concessão do crédito.

Valor do empréstimo para Auxílio Brasil

O valor depende do tipo de empréstimo liberado para o cidadão. Dentro do programa SIM Digital, por exemplo, quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa pode ter acesso à quantias que variam entre R$ 300 a R$ 1 mil. Nesta modalidade, a taxa de juros é a partir de 1,95% ao mês e parcelamento de até 24 meses.

A solicitação já está disponível para quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa Econômica. Por sua vez, quem desejar aderir ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil poderá comprometer até 40% do valor do benefício, sendo 35% para empréstimo pessoal e 5% para despesas e saques com cartão de crédito consignado.

Mas é importante ressaltar que essa modalidade de empréstimo ainda não foi liberada, visto que as regras ainda precisam ser definidas pelo governo por meio do Ministério da Cidadania. Com a regulamentação por meio da medida provisória se espera que isso aconteça em breve, mas ainda não há uma data oficia para a liberação do crédito consignado para quem recebe auxílio brasil e vai poder fazer empréstimo na caixa.

Enquanto isso, o governo já informou que o juros será de cerca de 2% ao mês e será concedido o prazo de até 48 meses para quitação. A quantia do empréstimo que será liberado para cada beneficiário dependerá do valor recebido através do programa, que atualmente paga em média R$ 400.

Conforme informou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães não haverá análise de crédito para este público, visto que o consignado será descontado diretamente do benefício que é pago mensal.

O que é necessário para fazer empréstimo na Caixa?

Quem recebe Auxílio Brasil pode fazer empréstimo na Caixa através do aplicativo Caixa Tem, sendo necessário ter em mãos apenas o CPF. O primeiro passo é baixar o aplicativo ou conferir se a plataforma utilizada está em sua versão mais recente. Depois, faça a atualização dos dados que forem solicitados pelo sistema e clique na opção “Crédito CAIXA Tem”.

Assim, informe o ramo de trabalho que é realizado e a renda obtida por meio dessa atividade profissional. Feito isso, envie uma selfie, bem como, a foto de seu documento de identidade. Aguarde a mensagem que confirma a atualização das informações e faça a simulação do empréstimo para saber o valor que será liberado e o número de parcelas.

Se concordar com a proposta, basta confirmar por meio da senha que deve ser digitada no aplicativo. Como vimos, quem deseja fazer a contratação do empréstimo consignado ainda precisa aguardar a liberação das regras, mas se espera que para facilitar o acesso ao dinheiro quem recebe Auxílio Brasil também possa fazer o empréstimo na Caixa Tem.

Se isso se confirmar, quando o dinheiro for liberado também será depositado diretamente na conta poupança social digital e poderá ser movimentado pelo mesmo aplicativo, que oferece ferramentas para o pagamento de contas e boletos. O sistema também possibilita que o cidadão faça compras virtuais ou presenciais, por meio do cartão de débito ou QR Code, além de transferências entre contas.

