O pagamento do Auxílio Gás começa no mês de dezembro diante do alto preço do produto – que em algumas cidades passa dos cem reais. O benefício é destinado a famílias inscritas no CadÚnico ou que ou que recebam o BPC. Mas quem quem recebe o Bolsa Família vai receber o Auxílio Gás?

Recebi o Bolsa Família, também posso ter o Auxílio Gás?

Sim, quem recebe o Bolsa Família vai receber o Auxílio Gás, visto que essas famílias possuem a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais).

Mas para que sua família seja incluída nesse pagamento, é preciso manter os dados do CadÚnico atualizados. Isso fará com que o cidadão não corra o risco de ficar de fora desses programas, que são voltados para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.

Assim, se espera que as 14,6 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza inscritas no Bolsa Família também recebam o Auxílio Gás. Vale lembrar que o programa permanente de transferência de renda foi reformulado pelo Auxílio Brasil, com isso, o governo pretende ampliar em breve o número de beneficiários o que fará com que maior número de pessoas recebam o Auxílio Gás.

Por outro lado, as famílias que por algum motivo não forem beneficiárias pelo novo pagamento receberão uma compensação, por meio de transferência de renda, do valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) que incide sobre os botijões de 13 kg.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás será pago a famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional (R$ 550) ou que estejam no BPC (Benefício de Prestação Continuada).

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União do dia 22 de novembro de 2021, o pagamento do a Auxílio Gás será pago preferencialmente às mulheres que são chefes de família. O benefício será concedido também com prioridade às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Inscrição no Auxílio Gás para quem recebe o Bolsa Família

Não haverá inscrição para o auxílio gás no valor de até 50% do botijão de gás de 13 kg. Para selecionar as famílias que estão aptas para participar, o governo está utilizando a base de dados do CadÚnico e também pretende fazer a operacionalização do pagamento através da estrutura do antigo Bolsa Família e do Auxílio Brasil.

Com isso, quem recebe o Bolsa Família vai receber o Auxílio Gás sem precisar fazer uma a inscrição para receber esse pagamento. A orientação é conferir se todos os dados do CadÚnico estão atualizados.

Para isso, acesse o site ou aplicativo Meu CadÚnico e informe os dados pessoais do representante da família, como o nome completo, data de nascimento, nome da mãe, além do município e estado onde reside.

Depois, verifique se todas as informações estão corretas. Após esse procedimento, é só aguardar a inclusão na fila de espera para receber o auxílio que será pago durante os próximos cinco anos.

