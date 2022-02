Quem tem conta na Caixa recebe o PIS quando? Veja as datas

O PIS começou a ser pago nesta terça-feira, 8, para os trabalhadores que atuaram em empresas privadas durante 2020 e estão registrados há mais de cinco anos no Programa de Integração Social (PIS). Mas diferente dos anos anteriores, os pagamentos do abono serão liberados até o dia 31 de março, de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador. Por conta disso, quem tem conta na Caixa recebe o PIS quando? Veja a seguir todas as datas para esse grupo.

Quem tem conta na Caixa recebe o PIS quando?

Mesmo diante de tantas mudanças anunciadas para o PIS, não há diferença nas datas de pagamento para quem tem conta na Caixa Econômica Federal com relação aos demais trabalhadores.

No entanto, esses cidadãos terão o abono depositado automaticamente em sua conta, seja ela corrente ou poupança.

A liberação do dinheiro será feita de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento de cada cidadão. Sendo assim, a orientação para aqueles que têm dúvida sobre quando quem tem conta na caixa recebe o PIS é acompanhar o calendário de pagamentos para 2022. Por isso, quem tem conta na caixa recebe o PIS quando a Caixa fizer os depósitos, o que acontecerá nas seguintes datas:

Trabalhadores nascidos em janeiro: recebem o PIS em 8 de fevereiro

Trabalhadores nascidos em fevereiro: recebem o PIS dia 10 de fevereiro;

Trabalhadores nascidos em março: recebem o PIS dia 15 de fevereiro;

Trabalhadores nascidos em abril: recebem o PIS dia 17 de fevereiro;

Trabalhadores nascidos em maio: recebem o PIS dia 22 de fevereiro;

Trabalhadores nascidos em junho: recebem o PIS dia 24 de fevereiro;

Trabalhadores nascidos em julho: recebem o PIS dia 15 de março;

Trabalhadores nascidos em agosto: recebem o PIS dia 17 de março;

Trabalhadores nascidos em setembro: recebem o PIS dia 22 de março;

Trabalhadores nascidos em outubro: recebem o PIS dia 24 de março;

Trabalhadores nascidos em novembro: recebem o PIS dia 29 de março;

Trabalhadores nascidos em dezembro: recebem o PIS dia 31 de março;

Como sacar o PIS sem conta na Caixa

Quem não possui conta na Caixa recebe o PIS nas mesmas datas, no entanto, o dinheiro será depositado na poupanças sociais digitais que estão sendo abertas pela Caixa Econômica Federal. Com isso, a movimentação do dinheiro deve ser realizada por meio do aplicativo Caixa Tem.

Através desse app é possível fazer compras com o cartão de débito virtual, além do pagamento de boletos e contas, sejam elas presenciais ou virtuais. Nos casos em que não for possível abrir essa conta digital, os trabalhadores deverão solicitar o resgate do dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal.

Esse procedimento também pode ser realizado nas casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, basta apresentar um documento de identificação com foto e solicitar o saque. Para facilitar o atendimento, tenha em mãos o número do PIS. Os valores permanecem disponíveis para saque por quem tem conta na Caixa, assim como os demais trabalhadores até o dia 29 de dezembro de 2022.

