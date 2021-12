Janeiro será marcado pelo retorno do PIS/PASEP. Como o pagamento foi adiado neste ano surgiram várias dúvidas sobre como será o pagamento no próximo ano, principalmente sobre quem tem direito ao PIS 2022.

A projeção é de que o abono seja de R$ 1.210, visto que esse pagamento é reajustado anualmente de acordo com o salário mínimo. O calendário oficial será divulgado em breve pela CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Quem vai receber o PIS 2022?

Para ter direito ao PIS 2022 é necessário atender a alguns critérios que estão relacionados não apenas ao tempo de serviço, mas também à remuneração recebida pelo trabalhador, além do seu registro na base de dados do governo federal. Diante disso, confira se você tem direito ao PIS 2022:

Inscrição do trabalhador – O PIS/PASEP será pago aos trabalhadores que estão registrados no banco de dados do governo, através da RAIS/eSocial (Relação Anual de Informações Sociais). Esse é um dos principais critérios para ter direito ao PIS 2022, portanto, esse registro deve ser feito pelo empregador anualmente. Para 2022, a apuração daqueles que têm direito ao PIS ainda está sendo realizada pelo governo e deve ser finalizada nos próximos dias para que haja a liberação do calendário oficial.

Cadastro no PIS – Além disso, o trabalhador também precisa estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Esse cadastro é obrigatório e feito quando o funcionário é contratado em seu primeiro emprego.vMas é importante ressaltar que enquanto o PIS está ligado ao trabalhador da iniciativa privada, o PASEP é voltado ao serviço público. Atualmente, esse registro pode ser feito pela internet ou em contato com uma agência da Caixa Econômica Federal. Essa inscrição pode ser feita de forma individual ou em lote, que é quando o empregador faz o registro de vários colaboradores. Esse procedimento garante uma série de benefícios e direitos dos profissionais.

Remuneração – Para ter direito ao PIS 2022, o trabalhador também precisa ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos com carteira assinada no ano-base.

Como o PIS/PASEP ano base 2020 não foi pago em 2021, visto que o pagamento foi adiado para garantir o custeio do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), têm direito ao pagamento em 2022 os seguintes trabalhadores:

>> funcionários que atuaram em empresas privadas (PIS) e também como servidores públicos (PASEP), durante o ano de 2020;

>> funcionários que atuaram em empresas privadas (PIS) e também como servidores públicos (PASEP), durante o ano de 2021;

Tempo de serviço – Além de cumprir com os requisitos que vimos acima, o trabalhador que quer saber se tem direito ao PIS 2022 deve conferir se possui o tempo de serviço exigido durante o ano-base. Portanto, o abono será pago para quem exerceu atividade remunerada para pessoa jurídica, durante pelo menos 30 dias, no ano-base 2020 e 2021. Esse período pode ser consecutivo ou não.

Como faço para saber se tenho direito de receber o PIS?

Enquanto aguardamos a divulgação do calendário do abono, saiba que é possível conferir se você tem direito ao PIS 2022. Essa informação pode ser obtida em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e lotéricas espalhadas por todo o país.

Para isso, informe ao atendente o interesse em ter informações do abono e apresente um documento de identificação com foto. Aqueles que preferem fazer a consulta pela internet, podem acessar o site da Caixa através do endereço www.caixa.gov.br/abonosalarial. Depois, siga o passo a passo: clique na aba “PIS”; escolha “Consultar Pagamento”; informe seu login e senha; por último confira as informações do seu PIS.

O trabalhador também pode fazer a consulta através do aplicativo Caixa Trabalhador. Para isso, basta fazer download do app , informar o login e a senha. Caso ainda não tenha, basta registrar suas informações pessoais para se cadastrar. Feito isso, é só fazer a consulta do abono, clicando em “Exercício Vigente”.

Aqueles que recebem o PASEP devem buscar informações do pagamento junto ao Banco do Brasil, que é responsável por fazer a liberação do dinheiro aos servidores públicos.

No site da instituição financeira, o acesso também é feito a partir de identificação do servidor, depois, é só buscar pela opção “Consulte seu PASEP”. Quem preferir, pode ligar para o telefone 0800-729 00 01.

PIS/PASEP 2021 pode ser pago em dobro?

Essa é a expectativa de muitos trabalhadores que ficaram sem o PIS/PASEP em 2021. Existe a possibilidade que os trabalhadores recebam o abono salarial em dobro, referente à 2021 que deveria ser pago o ano-base 2020 e o ano-base 2021 deveria ser pago em 2022.

No entanto, ainda não há confirmação se esses pagamentos serão feitos em conjunto para quem tem direito ao PIS 2022. Vale lembrar que a nova regra estabelecida pelo CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) é de que o abono será pago entre janeiro e dezembro, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Sendo assim, os trabalhadores poderão receber a partir do próximo mês o valor do Pis/Pasep 2022 de até R$ 2.420 se o pagamento dobrado for liberado pelo governo.

