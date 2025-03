Quem tem nome sujo pode pegar o empréstimo consignado do governo?

O governo federal libertou a partir desta sexta-feira, 21, a contratação da linha de empréstimo consignado “Crédito do Trabalhador”, voltada para trabalhadores com carteira assinada e Microempreendedores Individuais (MEIs).

Qual banco vai liberar empréstimo para quem tem o nome sujo?

A boa notícia é que aqueles com restrições no CPF, o chamado “nome sujo”, também terão direito ao empréstimo consignado com juros mais baixos. Isso é possível porque o desconto das parcelas será feito diretamente na folha de pagamento, mensalmente pelo eSocial, o que evita a inadinplência. Após a contratação, o trabalhador poderá acompanhar, mês a mês, a atualização do pagamento das parcelas.

Em caso de demissão, as parcelas serão descontadas das verbas rescisórias, e o FGTS pode ser usado como garantia. Apenas bancos habilitados participarão, e as instituições terão acesso apenas aos dados essenciais do trabalhador.

Os trabalhadores já podem acessar o app da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) e solicitar a proposta de empréstimo nos mais de 80 bancos que já operam o consignado no INSS. A partir daí, o trabalhador recebe ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal do banco. A partir de 25 de abril, o trabalhador também poderá fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

