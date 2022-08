Quem vai receber o vale gás em agosto de 2022; veja consulta

O governo antecipou o pagamento do Auxílio Brasil, e o vale gás em agosto de 2022 também será depositado mais cedo. Neste mês, quem recebe o benefício poderá consultar o valor a partir do dia 9, segunda-feira.

Quem vai receber o Vale Gás em Agosto

São elegíveis ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, inclusive as famílias que recebem benefícios de programas do governo;

as famílias que tenham alguma pessoa que mora na mesma casa, que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, inscritas ou não no CadÚnico.

O benefício financeiro do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, segue os seguintes critérios:

I – Famílias com registro do CadÚnico que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses;

II – Famílias com menor renda por pessoa;

III – Famílias com maior quantidade de pessoas;

IV – Famílias que recebem benefício do Programa Auxílio Brasil;

V – Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

Serão priorizadas as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Calendário de pagamentos

A seguir, confira as datas de pagamento do vale gás em agosto de 2022.

Final do NIS 1 recebe em 9 de agosto, terça-feira

Final do NIS 2 recebe em 10 de agosto, quarta-feira

Final do NIS 3 recebe em 11 de agosto, quinta-feira

Final do NIS 4 recebe em 12 de agosto, sexta-feira

Final do NIS 5 recebe em 15 de agosto, segunda-feira

Final do NIS 6 recebe em 16 de agosto, terça-feira

Final do NIS 7 recebe em 17 de agosto, quarta-feira

Final do NIS 8 recebe em 18 de agosto, quinta-feira

Final do NIS 9 recebe em 19 de agosto, sexta-feira

Final do NIS 0 recebe em 22 de agosto, sábado

