Quer limpar o nome? Como funciona o Desenrola Brasil

Tem nome sujo? A partir do dia 17 de julho de 2023, os brasileiros endividados poderão renegociar suas dívidas com juros menor e com o parcelamento do montante devido. A oportunidade faz parte do novo programa do governo Lula para para combater a crise de inadimplência, intensificada com a disparada das taxas de juro. Então veja como funciona o Desenrola Brasil.

Como funciona o Desenrola Brasil 2023?

O Desenrola Brasil é voltado para os brasileiros com dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e será executado em três etapas. As duas primeiras já valem a partir de 17 de julho com a extinção de dívidas bancárias de até R$ 100, e a outra é para pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor

No caso das pessoas físicas que têm dívidas bancárias de até R$ 100, elas ficarão automaticamente com o nome limpo pelas instituições, como parte do acordo com o Governo Federal. Com isso, caem restrições e a pessoa pode, por exemplo, voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel, se não tiver outras restrições.

Quem tem direito a limpar o nome?

Todos os brasileiros tem direito de participar do Desenrola Brasil. O único critério do programa é a renda, que vai interferir na data de adesão ao programa.

Para isso, o governo estabelece a faixa 1 é para inscritos no Cadastro Único ou quem tem renda mensal de até dois salários mínimos, o que atualmente soma R$ 2.640. Para este grupo, a dívida não pode ultrapassar R$ 5 mil. Começa em setembro.

Já a Faixa 2 é para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 20 mil. Não há limite do valor da renegociação. Inicia em 17 de julho.

Como participar do Desenrola Brasil?

Faixa 1: Para aderir ao Desenrola Brasil é preciso fazer tudo pela internet. O processo ocorre apenas pelo site www.gov.br, e está disponível para quem tem o cadastro completo - é de graça e todo brasileiro tem direito. Quando estiver no portal, procure o agente financeiro, defina a dívida para renegociação e conclua escolhendo a forma de parcelamento.

Faixa 2: o programa atende os devedores com renda mensal de até R$ 20 mil, que poderão aderir ao programa tanto pela plataforma gov.br, quanto por canais indicados pelos agentes financeiros. Eles poderão quitar as dívidas de forma parcelada, a partir de 12 prestações. A partir de 17 de julho.

Quais dívidas podem ser renegociadas?

Podem ser renegociadas todos os tipos de dívidas, incluindo as de água, luz, telefone, varejo e empréstimo consignado. Os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica e Santander já anunciaram que vão aderir ao Desenrola Brasil.

Só não é permitido a renegociação de dividas de financiamento de crédito rural, imobiliário, créditos com garantia real e operações com funding ou risco de terceiros.

VEJA TAMBÉM:

Bolsa Família baixou?

Bolsa Família para quem tem 1 filho

Empréstimo para negativado vale a pena?