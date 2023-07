Bolsa Família baixou o valor ou não?

Parte de quem recebe o Bolsa Família já notou que o valor a ser pago no mês de julho será menor, embora o programa garanta o pagamento mínimo de R$ 600. A redução chega a 50% e pode ter pego muita gente de surpresa, mas tem explicação.

Por que o Bolsa Família baixou o valor?

Desde o mês de junho de 2023, o programa social baixou o valor para um grupo de beneficiários em virtude da regra de proteção do Bolsa Família, que permite a continuação do benefício a aqueles que registraram aumento da renda familiar per capita, de R$ 218 a meio salário,

Em resumo, quem passou a ganhar mais enquanto recebia o bolsa família não terá o benefício cortado imediatamente. Pelo contrário, o beneficiário continuará recebendo 50% do auxílio, por até dois anos. Portanto, o bolsa família baixou para quem se encaixa nessa situação.

É que agora, o governo federal permite que aqueles beneficiários que conquistam emprego CLT, por exemplo, e que passaram a ganhar mais do que o mínimo permitido para receber do programa, então possam continuar recebendo o benefício - mesmo que pela metade.

Então, aqueles que ainda não tinham comunicado ao governo o aumento na renda, podem ter caído na peneira do programa social e já podem receber a menos a partir de junho.

Neste ano, o valor da linha de pobreza aumentou para R$ 218. Para tanto, o novo Bolsa Família garante o valor mínimo de R$ 600 por família, o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante.

Se o beneficiário não teve aumento na renda familiar e acredita que o Bolsa Família baixou por algum erro, é possível reclamar da situação através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também dá para se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br é e pelo Aplicativo Bolsa Família.

>> Qual o valor para quem tem 1 filho?