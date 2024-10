Mês de novembro tem feriado e muda data do pagamento

Quinto dia útil de novembro 2024: quando cai o pagamento com feriado?

Quinto dia útil de novembro 2024: quando cai o pagamento com feriado?

Saber quando cai o quinto dia útil de cada mês é essencial para aqueles que recebem seus salários nessa data. Com a proximidade de novembro de 2024, veja que dia o pagamento deve cair.

Que dia cai o próximo quinto dia útil?

O quinto dia útil de novembro de 2024 será no dia 7 de novembro, uma quinta-feira. Para entender como calcular a data, basta seguir a lógica da contagem dos dias úteis a partir do início do mês. Para este cálculo, vamos considerar os feriados nacionais e como eles impactam o calendário de pagamentos.

Em novembro de 2024, temos o feriado de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, uma sexta-feira. Esse feriado impacta diretamente a contagem dos dias úteis, pois o dia não é considerado um dia útil. Portanto, a contagem do quinto dia útil de novembro precisa ser ajustada para levar isso em consideração.

Agora, vamos ao passo a passo do cálculo:

1º de novembro (sexta-feira): 1º dia útil.

2 de novembro (sábado): Feriado de Finados - não é dia útil.

4 de novembro (segunda-feira): 2º dia útil.

5 de novembro (terça-feira): 3º dia útil.

6 de novembro (quarta-feira): 4º dia útil.

7 de novembro (quinta-feira): 5º dia útil.

De acordo com a legislação trabalhista brasileira, os salários devem ser pagos até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Os dias úteis, para essa contagem, são aqueles de segunda a sexta-feira, excluindo feriados. Ou seja, finais de semana e feriados nacionais ou municipais não entram nessa contagem.

Pagamento do 13º salário

Em novembro, muitos trabalhadores começam a receber o 13º salário. A primeira parcela deve ser paga até dia 30 de novembro de 2024 . Nessa etapa, o trabalhador recebe metade do valor total, sem os descontos do INSS e do Imposto de Renda, que são aplicados apenas na segunda parcela.

Já a segunda parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro de 2024 . Nesse pagamento, serão descontados as contribuições trabalhistas, como a contribuição ao INSS e o Imposto de Renda, caso o trabalhador se enquadre nas taxas de tributação.

>> veja os 55 vereadores eleitos em São Paulo