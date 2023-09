Reunião regular realizada pelo Banco Central do Brasil para definir a taxa básica de juros do país

Que horas sai o resultado do Copom hoje e o que esperar (20/9)?

O Comitê de Política Monetária se reúne nesta quarta-feira, 20 de setembro, para definir o reajuste da taxa Selic, juros básicos da economia, atualmente em 13,25% ao ano. Mas que horas sai o resultado do Copom? Veja a programação do Banco do Brasil.

Anúncio do resultado do Copom hoje

Tradicionalmente, a reunião do Copom é realizada durante dois dias - em terças e quartas-feiras -, mas é apenas no segundo encontro que a decisão é anunciada. É esperando que o anúncio do resultado da nova taxa selic saia hoje, dia 20, por volta das 18h (horário de Brasília).

Na última reunião, em 2 de agosto, o corte de juros foi de 0,5 ponto, a primeira queda em três anos, enquanto o esperado era de 0,25. Segundo o comunicado à época, o órgão informou que as próximas reuniões devem manter o mesmo percentual para controlar a inflação.

Por outro lado, a redução da taxa Selic ajuda a estimular a economia. Isso porque juros mais baixos barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo - o que é defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda há duas reuniões marcadas para 2023, uma em outubro e a outra em dezembro, já que elas ocorrem a cada 45 dias desde março de 2021. Se a estimativa não mudar, o ano vai acabar com os juros nas alturas, acima dos 13%.

Hoje, votam para o reajuste o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os diretores Ailton de Aquino Santos (Fiscalização), Carolina de Assis Barros (Administração), Gabriel Galípolo (Política Monetária) e Otávio Damaso (Regulação). Votaram pelo corte de 0,25 ponto percentual os diretores Diogo Guillen (Política Econômica), Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais), Maurício Costa de Moura (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta) e Renato Dias Gomes (Organização do Sistema Financeiro).

A reunião do COPOM é um evento-chave na política econômica do Brasil, então acompanhe no DCI.

