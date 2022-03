Reunião do Copom 2022 eleva taxa básica de juros a 11,75%

A Reunião do Copom 2022, Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, anunciou nesta terça-feira, dia 8 de março, a elevação da taxa básica de juros de 10,75% para 11,75% ao ano.

O aumento já era esperado pelo mercado financeiro. A ata da última reunião, que ocorreu em fe, já projetava que ocorreria um reajuste dentro desta margem, anunciada no início da noite.

Como ficou a taxa Selic hoje em Reunião do Copom 2022?

A Reunião do Copom 2022 decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 11,75% a.a.

De acordo com o Banco Central, a elevação é puxada pelo cenário externo. “O conflito entre Rússia e Ucrânia levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza em torno do cenário econômico mundial. Em particular, o choque de oferta decorrente do conflito tem o potencial de exacerbar as pressões inflacionárias que já vinham se acumulando tanto em economias emergentes quanto avançadas”, diz nota.

O que é a taxa selic?

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

Relacionado –