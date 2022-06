Reunião do Copom 2022 eleva taxa básica de juros a 13,25%

Em nova reunião do Copom 2022, Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, foi anunciada a elevação da taxa básica de juros de 12,75% para 13,25% ao ano. Essa é a 11º elevação consecutiva dos juros, em uma série que começou em março de 2021.

Qual a nova taxa Selic definida em Reunião do Copom 2022

Por unanimidade, em em Reunião do Copom 2022 na quarta, 15 de junho, o Banco Central elevou a Taxa Selic para 13,25% ao ano – um aumento de 0,5 ponto percentual.

De acordo com nota do Banco Central, a inflação ao consumidor “seguiu surpreendendo negativamente, tanto em componentes mais voláteis como em itens associados à inflação subjacente”.

O Comitê diz ainda, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para 13,25% a.a. O Comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano-calendário de 2023. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O Copom considera que, diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. O Comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

Para a próxima reunião, o Comitê antevê um novo ajuste, de igual ou menor magnitude.

Próximas reuniões do Copom

2 e 3 de agosto

20 e 21 de setembro

25 e 26 de outubro

6 e 7 de dezembro

