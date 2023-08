Reunião do Copom 2023 corta taxa selic a 13,25% após três anos

Em meio a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir os juros, a reunião do Copom anunciou a redução da taxa Selic de 13,75% para 13,25% a partir desta quarta, 2 de agosto de 2023. A queda representa o primeiro corte em três anos.

De acordo com nota do Banco Central, a manutenção da taxa deve contribuir para conter a inflação do país.

Votaram pela redução de 0,5 ponto percentual: presidente Roberto Campos Neto, Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso.

Votaram a favor da Selic de 13,50% os integrantes Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes.

Próximas reuniões do Copom 2023

19 e 20 de setembro

31 de outubro e 1º de novembro

12 e 13 de dezembro

Qual a importância da Taxa Selic?

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

Quando o BC aumenta a Selic, as taxas de juros cobradas pelos bancos também tendem a aumentar, o que desestimula o consumo e reduz a demanda.

Por outro lado, quando o Banco Central reduz a Selic, as taxas de juros tendem a cair e o crédito se torna mais acessível. Isso estimula o consumo e o investimento, o que pode sustentar o crescimento econômico.

Além disso, a Taxa Selic também é importante para o mercado financeiro, pois muitos investimentos, como títulos públicos, fundos de investimento e poupança, são atrelados a ela. Portanto, as variações na Selic podem afetar diretamente o rendimento desses investimentos.