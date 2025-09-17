Economia

Reunião do Copom hoje deve manter Selic 15% ao ano

Taxa é a mais alta em 20 anos

Escrito por Anny Malagolini
Reunião do Copom hoje Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira, 17 de setembro, acontece Reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco do Brasil, que definirá a taxa de juros do país para os próximos meses. A expectativa do mercado é de estabilidade da Selic, atualmente de 15% ao ano. Esse é o maior patamar desde 2020.

Economistas avaliam que a Selic só deve começar a cair no início de 2026, embora exista a possibilidade de cortes ainda em 2025 caso o dólar recue mais fortemente ou a economia desacelere de forma acentuada.

Como o BC decide a Selic?

O Banco Central define a Selic com base no sistema de metas de inflação. Desde 2025, a meta passou a ser contínua em 3% ao ano, considerada cumprida se os preços oscilarem entre 1,5% e 4,5%.

Como a inflação ficou seis meses seguidos acima da meta, o BC precisou publicar uma carta explicando os motivos.

O efeito da Selic na economia não é imediato: leva de seis a 18 meses para impactar preços, consumo e geração de empregos. Por isso, o BC já mira as projeções de 2027 ao definir a taxa atual.

Segundo o boletim Focus, as previsões de inflação são:

  • 2025: 4,83% (acima da meta)
  • 2026: 4,30%
  • 2027: 3,9%
  • 2028: 3,7%

Todas as estimativas seguem acima da meta central de 3%.

Na ata da última reunião, divulgada em agosto, o BC afirmou que a economia já mostra sinais de desaceleração do crescimento. O chamado “hiato do produto”, que é a diferença entre o que o país produz e o que poderia produzir sem pressionar a inflação, segue positivo.

O juro alto, segundo o BC, já contribui para frear a atividade e deve impactar mais a geração de empregos nos próximos meses.

O resultado será divulgado após as 18h30. O anúncio será acompanhado com atenção por investidores, economistas e pelo setor produtivo, já que a Selic influencia diretamente os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e investimentos.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Horário de verão vai voltar em 2025? Veja 6 motivos para ser retomado

Dia do Cliente: 15 de setembro é feriado em dez cidades

Se condenado por golpe, quando Bolsonaro pode ser preso?

Saiba negociar dívidas do Serasa com até 99% de desconto em 2025

Confira quando cai a primeira parcela do décimo terceiro salário de 2025

Minha restituição não caiu, e agora? Saiba o que fazer

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes