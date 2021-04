Saiba como consultar o saldo do auxílio emergencial por aplicativo

Os beneficiários do auxílio emergencial de 2021 já começaram a receber os pagamentos. Há três diferentes valores disponíveis, que variam de acordo com a composição da família. Para verificar o dinheiro recebido, os cidadãos podem acessar o aplicativo Caixa Tem, no qual é possível consultar o saldo do auxílio emergencial.

No calendário do programa, as pessoas recebem o dinheiro levando em consideração seu mês de nascimento. Então, é válido conferir o dia que vai pegar o benefício antes de conferir o saldo.

Neste ano, o benefício deve chegar a mais de 40 milhões de famílias, e conta com investimento de até R$ 44 bilhões. Entre os beneficiários, estão aqueles que se inscreveram no passado por meio de site ou aplicativo da Caixa, bem como integrantes do Cadastro Único e Bolsa Família.

Valores do auxílio emergencial

A atual rodada do auxílio emergencial contará com quatro parcelas mensais, com valor de R$ 150. R$ 250 ou R$ 375. Essas quantias mudam de acordo com a composição familiar do beneficiário.

R$ 150: valor pago a pessoas que moram sozinhas;

R$ 250: valor pago a famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres;

R$ 375: valor pago a mulher provedora de família monoparental (mãe solteira).

O pagamento do benefício ocorre por meio de depósito em poupança social digital. Trata-se de uma conta digital da Caixa Econômica Federal. Ela pode ser acessada através do aplicativo Caixa Tem, ao passo que os cidadãos conseguem movimentar o dinheiro e consultar o saldo do auxílio emergencial nesta plataforma sem a cobrança de taxas.

Passo a passo para consultar o saldo do auxílio emergencial

Então, para quem já recebeu o benefício de 2021 ou para quem ainda não recebeu e deseja saber como consultar o saldo do auxílio emergencial, o primeiro passo é baixar o aplicativo Caixa Tem.

Depois disso, é necessário fazer login na plataforma, ao informar login e senha cadastrados Os dados podem ser os mesmos usados no ano passado.

Ao entrar na plataforma, o cidadão conseguirá verificar o seu saldo clicando em “Mostrar Saldo” na parte superior da tela.

Além disso, para quem quiser saber maiores detalhes, há a opção de clicar no serviço de “Extrato”. A partir disso, o usuário consegue ver como usou o dinheiro, seja em compras online, pagamentos de boletos e transferências. Para verificar o extrato de meses anteriores, basta mover a tela para o lado até chegar no mês desejado.

No caso de conseguir ver o saldo do auxílio emergencial depois de seguir esse passo a passo, o cidadão pode entrar em contato com o canal oficial da plataforma. Quem mora em capitais e regiões metropolitanas, deve ligar para o número 3004 1104. Já quem está localizado em nas demais regiões a ligação deve ser feita para 0800 726 0104. O número da Ouvidoria é o 0800 725 7474.

Serviços do aplicativo Caixa Tem

Além da possibilidade de ver saldo do auxílio emergencial, o aplicativo Caixa Tem oferece outras funções. Uma delas é o Cartão de Débito Virtual, que permite fazer compras online, seja em sites ou aplicativos. Para isso, basta gerar um código de segurança e informá-lo no momento da compra.

Outro serviço do aplicativo é o pagamento de boletos, para acessar basta clicar em “Pagar suas contas” na tela inicial. Ao fazer isso é possível usar a câmera do celular para ler código de barras ou escolher por digitar essa sequência numérica. Nessa opção, o trabalhador consegue pegar por exemplo, contas de água e luz.

Ademais, também é possível fazer transferências, usar o pix e gerar códigos para saque sem cartão.

Calendário de pagamentos da 1ª parcela

No calendário do auxílio emergencial, há datas para depósito em conta digital e para liberação de saques e transferências, ao passo que os beneficiários recebem de acordo com seu mês de nascimento. Essa mesma sistemática foi usada no ano passado. Sendo assim, para saber em que dia vai receber o dinheiro, o beneficiário deve verificar qual a data definida para pagamento de todos aqueles que fazem aniversário no mesmo mês que ele faz.

Os nascidos em janeiro, por exemplo, receberam a primeira parcela em 06 de abril e já conseguem consultar o saldo do auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem. Veja o calendário dessa primeira parte:

06 de abril: pagamento para nascidos em janeiro

09 de abril: pagamento para nascidos em fevereiro

11 de abril: pagamento para nascidos em março

13 de abril: pagamento para nascidos em abril

15 de abril: pagamento para nascidos em maio

18 de abril: pagamento para nascidos em junho

20 de abril: pagamento para nascidos em julho

22 de abril: pagamento para nascidos em agosto

25 de abril: pagamento para nascidos em setembro

27 de abril: pagamento para nascidos em outubro

29 de abril: pagamento para nascidos em novembro

30 de abril: pagamento para nascidos em dezembro

A segunda parcela será depositada entre os dias 16 de maio e 16 de junho. Já a terceira entre os dias 20 de junho e 21 de julho. E a quarta parcela, entre 23 de julho e 22 de agosto.

Os beneficiários do Bolsa Família, por sua vez, recebem o dinheiro nas datas previstas no cronograma regular do programa. Nele, as famílias recebem o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês.

