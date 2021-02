Saiba como funciona a aposentadoria para pessoas de baixa renda

Se você ganha pouco e acha que por isso não pode contribuir para o INSS, saiba que está enganado. A aposentadoria para pessoas de baixa renda é possível sim. Para isso, basta entender como funciona. Existem algumas alternativas e a advogada previdenciarista Renata Moysa Gimael explica quais são.

Primeiramente, vamos tratar de quem não está empregado formalmente, ou seja, não tem registro em carteira. Neste caso, considera-se um contribuinte individual facultativo. Ou seja, não existe a obrigação de pagar o INSS, mas quem não paga também não tem a garantia de se aposentar no futuro.

Renata explica que no caso da aposentadoria para pessoas de baixa renda, também existe o caso do contribuinte individual facultativo que está desempregado. Ou, ainda, donas de casa que conseguem arcar com o mínimo a ser pago para a previdência social. Nesses casos, é possível se aposentar por idade.

Aposentadoria para pessoas de baixa renda X Reforma da Previdência

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A advogada explica que é importante entender as mudanças referentes à Reforma da Previdência para quem busca informações sobre aposentadoria para pessoas de baixa renda. “O homem que se filiou ao INSS após a reforma poderá se aposentar por idade aos 65 anos. É necessário ter pago 20 anos de contribuição. Já a mulher pode se aposentar por idade aos 62 anos, sendo necessário ter pago 15 anos de contribuição.”

Quem for contribuinte individual facultativo pode pagar o INSS sobre 15% do valor do salário mínimo nacional vigente. Basta utilizar o código nº 1163 ou nº 1473. “O valor mensal a pagar será R$121,00, mas nessa modalidade tanto homem como mulher só podem se aposentar por idade no valor de um salário mínimo por mês a receber de benefício, seguindo o tempo de contribuição e idade explicados”, afirma Renata.

E para a dona de casa em situação de extrema pobreza?

Donas de casa em situação de vulnerabilidade social também podem aproveitar a opção de aposentadoria para pessoas de baixa renda e garantir os benefícios do INSS. Ou seja, a aposentadoria por idade urbana, os benefícios de incapacidade temporária ou permanente, os antigos auxílio doença por aposentadoria por invalidez e, ainda, pensão por morte aos dependentes em caso do falecimento do titular.

Nesse caso, a advogada explica que é requisito obrigatório que a dona de casa esteja inscrita no Cadastro Único Nacional pelo CRAS ( Centro de Referência de Assistência Social) de sua cidade. É assim que a situação de “baixa renda” se comprova.

“Ela poderá contribuir com o valor de 5% do salário mínimo nacional vigente com código nº 1929, que corresponde a uma quantia de R$55,00 mensais. Nessa modalidade, poderá se aposentar apenas por idade, quando atingir o tempo de contribuição de 15 anos e 62 anos de idade para quem está começando agora”.

Como começar a contribuir

Finalmente, para começar a contribuir, você pode comprar um carnê em livrarias, preencher com seus dados e pagar todo mês em banco ou casas lotéricas. Também dá para gerar a guia no site www.esocial.com.br.

“Vá em “gerar guia de pagamento” e preencha o código correspondente a uma das porcentagens. Ou 11% ou 5% se for dona de casa de baixa renda. Lembrando que o pagamento é até o dia 15 do mês seguinte ao que se refere à contribuição. Se você começar em janeiro, gere a guia para o pagamento em 15 de fevereiro e siga os próximos meses da mesma forma”, explica a especialista.