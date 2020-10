Saque-aniversário do FGTS: veja como conseguir empréstimo da modalidade

Quem adere a opção de saque-aniversário do FGTS, pode solicitar uma linha de crédito que é baseada na antecipação de parcelas e usa como garantia o saldo disponível do fundo do trabalhador

Quem adere a opção de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pode solicitar uma linha de crédito que é baseada na antecipação de parcelas e usa como garantia o saldo disponível do fundo do trabalhador. Entenda como funciona:

O que é o saque-aniversário do FGTS?

A saber, o saque-aniversário do FGTS permite que o cidadão retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do FGTS. Tanto para retirada do valor em espécie, quanto em operações virtuais.

A modalidade passou a funcionar esse ano. E pode-se fazer a migração para ela através das plataformas: APP FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Internet Banking CAIXA, ou ainda em Agências Caixa. Ao fazer essa opção, o trabalhador perde o direito à retirada do valor total de sua conta em caso de demissão sem justa causa, ou seja, ao saque-rescisão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem adere ao saque-aniversário pode ter acesso à uma linha de crédito, baseada na antecipação de parcelas. Conforme liberação da Caixa Econômica Federal, o empréstimo faz parte das medidas econômicas para o enfrentamento da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Como funciona o empréstimo?

Nesse sentido, o trabalhador pode antecipar até três parcelas do saque-aniversário do FGTS. O valor mínimo para contratação do empréstimo é de R$ 2.000,00. Já a taxa de juros é de 0,99% ao mês. Nota-se que se usa o saldo do FGTS como garantia da operação.

Como antecipar as parcelas?

Então, para contratar o empréstimo, é preciso primeiro ter aderido à modalidade de saque-aniversário do FGTS. Feito isso, basta acessar o Internet Banking CAIXA e escolher a opção “Crédito”. E depois clicar em “Antecipação de Saque-Aniversário”. Será necessário insetir a assinaura eletrônica e apertar em confirmar. No fim, aparece um comprovante da operação. Por fim, a Caixa bloqueia parte ou todo o saldo na conta do FGTS para fins de garantia a Caixa, e a liberação do dinheiro ocorre 24 horas após a solicitação.