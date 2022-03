Saque Emergencial do FGTS R$ 6 mil é liberado em 5 estados em 2022

A Caixa Econômica Federal segue liberando o saque emergencial do FGTS R$ 6 mil. Esse pagamento, também chamado de “saque calamidade”, é voltado aos brasileiros que residem nas áreas que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Bahia e a região Sudeste do país, portanto, veja como fazer o saque emergencial do FGTS R$ 6 mil e quem tem direito de receber esse pagamento.

Quem tem direito ao saque Emergencial do FGTS R$ 6 mil

Todos os moradores de pelo menos 72 municípios da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, podem solicitar o saque emergencial do FGTS R$ 6 mil.

Mas segundo a Caixa Econômica Federal, é preciso ter saldo positivo na conta do FGTS, além de observar os prazos que são diferentes para fazer a solicitação em cada região. Portanto, veja como ficou o calendário para o saque emergencial do FGTS R$ 6 mil:

UF Município Data limite para a solicitação do saque BA Canavieiras 10/03/2022 Coaraci 28/03/2022 Dario Meira 28/03/2022 Eunápolis 10/03/2022 Floresta Azul 28/03/2022 Gandu 28/03/2022 Ibicaraí 28/03/2022 Ibicuí 28/03/2022 Ilhéus 15/03/2022 Itabela 13/03/2022 Itabuna 28/03/2022 Itajuípe 12/04/2022 Itamaraju 10/03/2022 Itapé 28/03/2022 Itapetinga 28/03/2022 Itapitanga 28/03/2022 Itororó 28/03/2022 Jaguaquara 13/03/2022 Jequié 28/03/2022 Jiquiriçá 14/03/2022 Medeiros Neto 10/03/2022 Mundo Novo 10/03/2022 Porto Seguro 14/03/2022 Prado 14/03/2022 Santa Inês 28/03/2022 Teixeira de Freitas 10/03/2022 Teolândia 12/04/2022 Ubaíra 28/03/2022 Ubaitaba 28/03/2022 Vitória da Conquista 28/03/2022 Wenceslau Guimarães 28/03/2022 Uruçuca 28/03/2022 ES São José do Calçado 26/04/2022 MG Águas Formosas 10/03/2022 Betim 14/04/2022 Brumadinho 14/04/2022 Almenara 16/03/2022 Congonhas 14/04/2022 Cláudio 14/04/2022 Dores do Indaiá 14/04/2022 Governador Valadares 14/04/2022 Igarapé 14/04/2022 Itabirito 14/04/2022 João Monlevade 14/04/2022 Juatuba 14/04/2022 Machacalis 10/03/2022 Mario Campos 14/04/2022 Mateus Leme 14/04/2022 Nova Era 14/04/2022 Nova Lima 27/04/2022 Onça de Pitangui 14/04/2022 Poço Fundo 14/03/2022 Pompéu 14/04/2022 Raposos 14/04/2022 Rio Acima 14/04/2022 Rio Manso 14/04/2022 Rio Piracicaba 14/04/2022 Sabará 14/04/2022 Salinas 05/04/2022 Santa Luzia 14/04/2022 Santo Antônio do Monte 14/04/2022 São Joaquim de Bicas 14/04/2022 RJ Bom Jesus do Itabapoana 03/05/2022 Italva 03/05/2022 Itaperuna 11/05/2022 Natividade 03/05/2022 Petrópolis 18/05/2022 Porciúncula 03/05/2022 SP Campo Limpo Paulista 11/05/2022 Jaú 18/05/2022 Monte Mor 09/05/2022

Como solicitar

O primeiro passo para fazer o saque emergencial do FGTS R$ 6 mil é conferir o saldo disponível através do aplicativo do FGTS. Para isso, download nas plataformas digitais e cadastre os dados pessoais do trabalhador, como nome, data de nascimento, CPF.

Depois, registre uma senha de acesso. Feito isso, confira o saldo da conta e busque pela opção “Meus Saques”. Depois, selecione “Outras situações de saque” e clique na opção “Calamidade pública”. Após esse processo, é preciso informar o município onde reside e fazer o envio de alguns documento.

Dentre eles, estão: documento de identidade, comprovante de residência, Certidão de Casamento ou escritura pública de União Estável. O próximo passo é optar pelo crédito em uma conta da Caixa Econômica Federal ou de outro banco.

Quem escolher essa última opção deverá ainda informar os dados da conta para receber o saque emergencial do FGTS R$ 6 mil. Assim, a Caixa Econômica Federal fará a análise dos documentos e, se aprovado, fará a liberação do Saque Emergencial do FGTS R$ 6 mil em até cinco dias úteis.

Após esse procedimento, o dinheiro pode ser sacado nas agências do banco escolhido, além das casas lotéricas. Os trabalhadores podem acompanhar o procedimento pela mesma plataforma digital ou então entrar em contato com a Caixa pelo telefone 0800 726 0207.

