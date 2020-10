FGTS Emergencial: pagamentos acabam em novembro; veja prazos

O FGTS Emergencial é o saque do R$ 1.045 do benefício trabalhista, previsto pela Medida Provisória nº 946/2020. O calendário de pagamentos termina em poucas semanas, no dia 14 de novembro.

Sendo assim, contas ativas e inativas poderão ter ovimento para saques e transferências pelo aplicativo Caixa Tem. A consulta e solicitação do saque são pelo app FGTS, até 31 de dezembro de 2020.

Ademais, quem solicitou, mas não recebeu ainda o FGTS Emergencial precisa atualizar os dados cadastrais, e até mesmo, pedir a abertura da Conta Poupança Social Digital para recebimento do benefício.

Por fim, a data de pagamento do saque FGTS emergencial é de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Calendário do FGTS Emergencial

O calendário para crédito em poupança e disponibilização do saque ou transferências segue o mês de nascimento do trabalhador.

Sendo assim, o valor de R$ 1.045 é recebido na Poupança Social Digital, uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Os valores podem ser acompanhados pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Nascidos em Crédito na conta poupança social digital Disponível para Saque em espécie ou transferência para outras contas Janeiro 29/06/2020 25/07/2020 Fevereiro 06/07/2020 08/08/2020 Março 13/07/2020 22/08/2020 Abril 20/07/2020 05/09/2020 Maio 27/07/2020 19/09/2020 Junho 03/08/2020 03/10/2020 Julho 10/08/2020 17/10/2020 Agosto 24/08/2020 17/10/2020 Setembro 31/08/2020 31/10/2020 Outubro 08/09/2020 31/10/2020 Novembro 14/09/2020 14/11/2020 Dezembro 21/09/2020 14/11/2020

Fonte: Caixa Econômica Federal

Por fim, se a Poupança Social Digital não sofrer movimentação até 30 de novembro, ainda que o saque do FGTS Emergencial tenha sido solicitado, os valores retornarão à conta FGTS do trabalhador, devidamente corrigidos.

Consulta de saldo e informações de saque Para consultar o saldo e obter mais informações sobre o saque do FGTS emergencial, a Caixa disponibiliza canais de atendimento. São eles:

Site do FGTS ( fgts.caixa.gov.br );

Central de Atendimento CAIXA 111, opção 2;

Internet Banking Caixa;

APP FGTS, disponível para Android e iOS. Cuidado contra fraudes do FGTS Emergencial Confira algumas dicas* para não cair em golpes do saque do FGTS Emergencial. A Caixa recomenda que os trabalhadores utilizem apenas os canais oficiais do banco para obter informações sobre o saque do FGTS.

Não forneça senhas ou outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos.

O cliente deve estar sempre atento a qualquer atividade e situação não usual, e principalmente não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber.

Desconfiar de informações sensacionalistas e de “oportunidades imperdíveis”.

Links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário

Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.

A Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual.

A Caixa não envia SMS com link e só envia e-mails se o cliente autorizar.

O trabalhador deve fazer o cadastro no site e aplicativo oficial do FGTS no Google Play e Apple Store.

É preciso verificar se o link possui o https para que a conexão seja segura para a inserção de dados. O mesmo vale para o cadeado antes do endereço. O usuário pode clicar nele para verificar o certificado de segurança e data de validade.

O trabalhador deve também baixar o aplicativo oficial do Caixa Tem (no Google Play ou na App Store) e se cadastrar, usando seu e-mail e número de celular. Uma vez cadastrado no aplicativo, o trabalhador previne que golpistas possam ter acesso à conta.

*Com informações de G1 Notícias