A 26ª Edição do Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado nas capitais de Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo assim, as negociações de até 99% do valor das dívidas e pagamentos de débitos por R$ 50 acontecem até o próximo sábado (5). Nas demais capitais brasileiras, a feira de renegociações termina hoje (30).

O Serasa Limpa Nome começou em 03 de novembro com condições especiais de renegociação de dívidas em 50 empresas participantes. Além do formato on-line por meio do site www.serasalimpanome.com.br, os consumidores podem quitar as dívidas em agências dos Correios, WhatsApp oficial do Serasa e app Serasa.

Prorrogação do Serasa Limpa Nome

Além da prorrogação do Feirão em quatro capitais brasileiras, o Serasa anunciou atendimentos presenciais em Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Durante toda a semana, ou seja, até 05 de dezembro, as negociações acontecem em postos de atendimento, um em cada capital.

Sendo assim, os atendimentos acontecem de segunda à quinta, das 8h às 19h. Já na sexta e no sabádo, o horário será estendido, das 8h às 22h.

Por isso, confira os endereços do posto de atendimento de cada capital: Fortaleza: Praça do Ferreira, Setor 07 – Rua Floriano Peixoto

Recife: Praça Nossa Senhora do Carmo

Rio de Janeiro: Arcos da Lapa X Praça Cardeal Câmara

São Paulo: Largo da Batata – Avenida Faria Lima

De acordo com a Serasa, todas as tendas de atendimento possuem uma estrutura acessível a pessoas com deficiência (PcD). Além disso, contam com uma área de atendimento preferencial para idosos, PcD, gestantes e pessoas com crianças de colo.

Mas também, medidas de proteção contra a Covid-19, com o distanciamento entre clientes e disposição de álcool em gel. Os clientes devem usar máscara durante todo o atendimento.

Por fim, as negociações das dívidas através das palaformas digitais do Serasa continuam até o fim da edição do Feirão Serasa Limpa Nome.

