Serasa Limpa Nome negocia dívidas até segunda-feira (30)

A edição do Feirão Serasa Limpa Nome terá negociações online até a próxima segunda-feira (30). Sendo assim, dívidas pode ser quitadas por R$ 50, a depender da empresa. Mas também, com descontos de até 99% do valor da dívida.

Devido a pandemia, o Serasa Limpa Nome é inteiramente online por meio das plataformas digitais Serasa. Dessa forma, site exclusivo, WhatsApp com verificação e aplicativo Serasa. Além disso, mais de sete mil agências dos Correios.

Por fim, participam do evento 50 empresas de diversos setores, dentre elas varejo, educação e telecomunicações. Casas Bahia, Banco Santander, Riachuelo, Anhaguera, Ativos S.A. são alguns dos participantes da 26ª edição do Serasa Limpa Nome.

O que é o Feirão Serasa Limpa Nome?

O Feirão Serasa Limpa Nome é um programa do Serasa para a negociação de dívidas dos consumidores. Várias empresas parceiras participam com descontos especiais, que nessa edição de novembro, vão de 50% a 99% do valor do débito.

A primeira edição do Serasa Limpa Nome aconteceu entre os meses de abril e início de outubro, com a condição de eliminação dos débitos de até R$ 1.000 por apenas R$ 100.

Por fim, as negociações são feitas via site, WhatsApp e aplicativo do Serasa. Mas também, por meio das agências dos Correios em todo o Brasil.

Como participar e negociar as dívidas?

Para participar do Feirão Serasa Limpa Nome online, o consumidor inadimplente deve acessar o site (www.serasalimpanome.com.br), WhatsApp oficial (11 99575-2096) ou aplicativo Serasa.

Depois disso, para a consulta dos débitos, basta inserir o número de CPF e assim realizar cadastro na plataforma, se não houver. Para isso, insira nome completo, data de nascimento, endereço de e-mail e senha.

Em seguida, aparecerá os débitos e as formas de negociação. Além disso, a ação permitirá o aumento da pontuação, score, no Serasa e assim, obter melhores condições de crédito nas próximas compras.

Cuidado com as fraudes

Por causa da pandemia, todas as agências estão fechadas. As negociações são realizadas por meio digital, seja pelo site, app ou WhatsApp oficial do Serasa. Somente por esses meios é possível acompanhar sua negociação e quitação.

Sendo assim, você deve seguir alguns cuidados para não cair em golpes ou fraudes:

O Serasa não envia boletos anexados por e-mail. Confira sempre o endereço remetente do e-mail;

Ao finalizar a negociação, você terá disponível o boleto no site ou no app.

Nenhuma instituição financeira ou órgão de proteção ao crédito realiza cobranças via e-mail;

Sempre confira as informações dos seus boletos antes de realizar qualquer pagamento.

Por fim, qualquer dúvida entre em contato com Central de Atendimento do Serasa.

