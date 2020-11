Serasa Limpa Nome: veja como participar e renegociar dívidas

A edição do Serasa Limpa Nome ficará disponível até 30 de novembro, e conta com diversas oportunidades de negociação e descontos. Em suma, o Serasa reúne um banco de dados com os maus pagadores, recebendo os dados dos inadimplentes, e que são disponibilizados para bancos e instituições financeiras associadas e utilizadas para a concessão de crédito. Portanto, ao participar do evento Serasa Limpa Nome será possível renegociar o saldo das dívidas em atraso e excluindo o nome dos devedores dos cadastros.

Como participar do Serasa Limpa Nome?

O evento conta com mais de 50 parceiros de diversos segmentos. Assim, a ação também permitirá que, após a quitação da dívida, o consumidor tenha sua pontuação aumentada e obtenha melhores condições de crédito na próxima compra. Portanto, saiba onde negociar:

Site do Feirão Limpa Nome;

App Serasa;

Whatsapp 11 99575-2096;

Agências dos Correios.

Como consultar dívidas?

Ao participar do Serasa Limpa Nome, você pode acessar gratuitamente suas informações nos serviços de proteção ao crédito. Na Serasa a consulta de CPF é grátis e online. Além disso, você pode consultar a sua pontuação (score) de crédito. A consulta pode ser feita tanto no site quanto no aplicativo. As duas formas são fáceis e gratuitas.

Acesse o site serasa.com.br e escolha a opção “Consultar dívidas”; Digite o número do seu CPF na tela inicial e clique em “Consultar Agora”; Preencha o cadastro, caso seja o seu primeiro acesso; Faça a verificação via e-mail ou SMS; Por fim, digite o código recebido e clique em “Confirmar código”.

Como resultado você irá receber informações referentes à consulta do CPF. Nesta tela inicial você tem informações sobre sua pontuação (score), dívidas, e situação na Receita Federal. Se estiver com alguma pendência, você pode usar estas informações para regularizar sua situação com o banco credor. Por outro lado, outra opção é o aplicativo do Serasa Consumidor, gratuito e disponível nas lojas Google Play e App Store.

Como renegociar dívidas no Serasa Limpa Nome?

No Serasa Limpa Nome, você deve:

Acessar o site e clicar em “Consultar Ofertas”; Ao acessar, as informações financeiras do consumidor aparecerão na tela. Para conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito; Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento; Por fim, a plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento escolhida.

De acordo com o site, após a renegociação de dívidas, elas devem sair do nome em um prazo de até 5 dias úteis após o pagamento. Caso contrário, é possível entrar em contato com a empresa que negociou. Portanto, é possível negociar dívidas negativas ou contas em atraso (não negativadas). Entretanto, não é possível negociar protestos, cheques sem fundos e falências.

