Sugestões rápidas para conseguir dinheiro extra em 2021

O ano de 2020 não foi fácil. Do ponto de vista financeiro, muita gente acabou perdendo o emprego, tendo redução nas receitas ou se endividando. Mas um ano novo está prestes a começar e é possível melhorar essa situação. Separamos algumas sugestões rápidas para você conseguir dinheiro extra em 2021. Preparado?

Primeiramente, vamos falar sobre seus talentos. Qualquer coisa que você saiba fazer relativamente bem é passível de ser “vendida”. Ou seja, se você sabe ensinar alguma coisa, como inglês ou matemática; tem talentos como escrever, desenhar, costurar ou qualquer coisa do tipo. Ou, ainda, sabe cozinhar, não perca mais tempo.

Uma das opções para conseguir dinheiro extra em 2021 é permitir a remuneração dos seus dons. Ofereça seus serviços ou produtos em grupos como a rede Dotsy e o aplicativo GetNinjas. Quem cozinha bem pode avaliar uma parceria com a startup Eats For You, que vende marmitas e trabalha com convênios com donas de casa.

Para ganhar dinheiro extra em 2021, fique de olho nas startups

Startups são, aliás, um ótimo canal para quem quer ganhar dinheiro extra em 2021. Há oportunidades em setores diversos e vamos citar apenas algumas delas. Uma é a Dog Hero, que permite que pessoas que gostam de animais de estimação possam cuidar dos animais de outras pessoas e ganhar com isso. Outra opção é o Airbnb, que permite que qualquer um possa alugar um cômodo ou o imóvel inteiro a viajantes do mundo todo.

Quem gosta de dirigir pode avaliar fazer Uber por um determinado tempo e, com isso, conseguir dinheiro extra em 2021. Outra opção, para os que usam pouco o carro, é fazer dinheiro com ele, alugando para outras pessoas. A startup Moobie funciona exatamente dessa forma. Ela une pessoas que querem compartilhar o carro e obter renda extra a pessoas que querem alugar carros de forma prática. Tudo sem burocracia e de forma mais econômica.

Venda o que não usa

Outra opção para se conseguir dinheiro extra em 2021 é vender o que não usa mais. O final de ano é um ótimo momento, inclusive, para aquela faxina que foi deixada de lado o ano todo. Que tal separar tudo o que você não usa e fazer dinheiro com isso? Valem roupas, sapatos, CDs antigos, livros, eletrônicos e até móveis. Além de começar o ano novo com um dinheiro a mais, você ainda se livrará de uma série de coisas que estavam apenas ocupando espaço.

Finalmente, vamos falar sobre outra opção para fazer dinheiro extra em 2021. Nesta alternativa, no lugar de permitir que o dinheiro chegue na conta, você simplesmente vai parar de gastar dinheiro com determinadas coisas. Ou seja, vai permitir que o dinheiro que seria gasto passe a sobrar. Estamos falando dos grupos de troca disponíveis em muitas redes sociais. Há trocas de serviços e de produtos.

Um dos grupos é o Desapego de Luxo, do Facebook. Nele, o objetivo é vender e trocar produtos originais de grifes famosas. Outro é o Escambo de Talentos, onde você pode oferecer qualquer coisa que saiba fazer e pedir algo em troca. Em um dos anúncios recentes, por exemplo, uma participante pedia o serviço de um designer de interiores e oferecia sessões terapêuticas e de autoconhecimento. E você, o que poderia oferecer e o que gostaria de pedir?