Taxa Selic fica 13,75%, mas juros deve cair em 2023?

O Banco Central manteve a taxa Selic a 13,75% após reunião do Copom realizada na quarta, 3 de maio de 2023, mesmo com as pressões do governo. Este continua sendo o maior percentual em mais de seis anos e está nessa faixa desde a reunião de agosto do ano passado.

Taxa Selic fica 13,75% e pode aumentar

De acordo com o Copom, a taxa básica de juros em 13,75% a.a. foi mantida em uma estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024.

Em sua justificativa, o comitê também diz que a decisão levou em consideração o ambiente externo que "se mantém adverso". "Os episódios envolvendo bancos no exterior têm elevado a incerteza, mas com contágio limitado sobre as condições financeiras até o momento, requerendo contínuo monitoramento", diz trecho do comunicado do BC.

No comunicado divulgado após o encontro, as autoridades monetárias não indicaram uma previsão de queda das taxas. Inclusive, acenaram que se for necessário, vão "retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado".

No entanto, o comitê assumiu outra postura e diz acreditar que o aumento seria o "cenário menos provável".

Próximas reuniões do Copom 2023

20 e 21 de junho

1º e 2 de agosto

19 e 20 de setembro

31 de outubro e 1º de novembro

12 e 13 de dezembro

Qual a importância da Taxa Selic?

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

Quando o BC aumenta a Selic, as taxas de juros cobradas pelos bancos também tendem a aumentar, o que desestimula o consumo e reduz a demanda.

Por outro lado, quando o Banco Central reduz a Selic, as taxas de juros tendem a cair e o crédito se torna mais acessível. Isso estimula o consumo e o investimento, o que pode sustentar o crescimento econômico.

Além disso, a Taxa Selic também é importante para o mercado financeiro, pois muitos investimentos, como títulos públicos, fundos de investimento e poupança, são atrelados a ela. Portanto, as variações na Selic podem afetar diretamente o rendimento desses investimentos.