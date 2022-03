Tenho direito ao PIS mas não recebi, o que devo fazer?

Vários motivos podem impedir o pagamento do abono, como a falta de informações do trabalhador junto à RAIS

Trabalhadores que já deveriam ter recebido o PIS 2022 relatam que o dinheiro ainda não caiu na conta, por isso, se questionam o que fazer se tenho direito ao PIS mas não recebi. Mas antes de responder essa questão é preciso investigar o que causou o bloqueio do pagamento.

Isso pode estar relacionado a erros no sistema do governo, pelo não envio da declaração RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) por parte do empregador e até mesmo pelo descumprimento dos requisitos necessários para o saque. Portanto, veja a seguir o que fazer para reaver o abono salarial.

Tenho direito ao PIS mas não recebi, como resolver?

O cidadão que está se perguntando se tenho direito ao PIS mas não recebi, deve primeiro verificar se a empresa informou seus dados corretamente ao governo por meio da RAIS. Essa é uma das obrigações anuais das empresas e, através da RAIS o governo têm acesso à todas as informações sobre a atividade trabalhista no país e identifica os trabalhadores que possuem direito ao PIS.

Diante disso, o trabalhador deve acessar o site www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_identificacao.jsf e informar o número do PIS e o código da imagem que será gerado pelo sistema e ficará disponível na tela. Feito isso, clique na opção “avançar” para que as informações trabalhistas sejam disponibilizadas.

Depois, verifique se no campo “situação” consta o status “entregue”. Para garantir que o PIS seja pago neste ano, os dados do trabalhador precisam ter sido informados pelo empregador até o dia 30 de setembro de 2021. Mas se o cidadão constatar que tenho direito ao PIS mas não recebi e encontrar alguma divergência em seus dados, o segundo passo é entre em contato com a empresa e solicite a correção das informações.

Depois, aguarde até que todas as informações estejam corretas no sistema. Vale ressaltar que em caso de omissão ou informações que forem prestadas com erros podem resultar em penalidades para o empregador, como a aplicação de multa.

Se mesmo assim houver a recusa do empregador em solucionar a situção ou esse procedimento não resolver o problema se tenho direito ao PIS mas não recebi, será preciso entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

O órgão é responsável pela folha de pagamento do PIS 2022, portanto, ligue para a Central Alô Trabalhador pelo telefone 158. Quem preferir, pode conferir tenho direito ao PIS mas não recebi o abono no atual calendário, por meio de atendimento presencial nas agências do Ministério do Trabalho e Previdência.

Após esse procedimento também é necessário que o trabalhador aguarde uma resposta do governo sobre a regularização dos dados e liberação do PIS 2022. Além disso, caso haja algum erro no sistema o PIS será liberado se tenho direito ao PIS mas não recebi.

