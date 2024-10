Twitter voltou? Alexandre de Moraes autoriza volta do X ao Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anunciou nessa terça-feira, 8, que o Twitter vai voltar a funcionar. A autorização foi concedida após Elon Musk pagar as multas que devia para a Justiça brasileira.

Quando o Twitter vai voltar a funcionar?

De acordo com o decreto de Alexandre de Moraes, a Anatel tem 24 horas para comunicar as operadoras sobre a liberação do Twitter, o que significa que a volta da rede social não será imediata.

"Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do x Brasil internet ltda. em território nacional e determino à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas", diz o texto do ministro.

A plataforma estava suspensa desde o dia 30 de agosto e para voltar a funcionar no país, a empresa do bilionário Elon Musk precisou desembolsar R$ 28,6 milhões, soma das multas aplicadas pela Corte.

Além do pagamento das multas, o retorno das atividades vai atender a outras exigências do Brasil: bloqueio de nove perfis de investigados no 8 de janeiro e que haja um representante legal da empresa no país.