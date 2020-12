Última parcela do auxílio emergencial: veja quem recebe hoje (16)

Nesta quarta-feira (16), a Caixa Econômica Federal paga a última parcela do auxílio emergencial para nascidos em abril. Além disso, os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5 também recebem a parcela final do benefício.

Última parcela para nascidos em abril

O pagamento da última parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril faz parte do ciclo 6, e é válido para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa. Cerca de 3,6 milhões de cidadãos vão receber os R$ 600 ou R$ 300 em poupança social digital.

Para quem entrou no primeiro lote do programa, esta é a nona parcela do benefício. Na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

A liberação para saques em espécie e transferências desse dinheiro ocorrerá no dia 06 de janeiro. Antes disso, é possível usar os recursos no aplicativo Caixa Tem, para pagar contas domésticas e fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Parcela final para grupo do Bolsa Família

Ademais, contemplados pelo Bolsa Família com NIS de final 5 também recebem a última parcela do auxílio emergencial. Trata-se da nona parcela no total, e da quarta do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Neste mês, o pagamento para essas pessoas acontece de forma antecipada em razão das festas de fim de ano. No calendário regular, os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS).

Por fim, veja os pagamentos que faltam para quem é do Bolsa Família:

17 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 6

18 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 7

21 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 8

22 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 9

23 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 0

