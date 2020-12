Calendário do auxílio emergencial: saiba quem recebe essa semana

No calendário do auxílio emergencial dessa semana, a Caixa Econômica Federal paga últimas parcelas do benefício, tanto para grupos do Bolsa Família quanto para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Contemplados pelo Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final de 3 à 6 recebem a última parcela do auxílio emergencial. Sendo assim, a nona parcela no total e a quarta da prorrogação do auxílio, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Além disso, beneficiários nascidos entre março e junho também pegam a última parcela do benefício, no ciclo 6 de pagamentos. Para quem entrou no início do programa esta é a nona parcela.

Segunda-feira – 14 de dezembro

Nesta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal paga novas parcelas do auxílio emergencial para grupo do Bolsa Família e para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Nascidos em março recebem parcela de R$ 600 ou R$ 300, no ciclo 6 de pagamentos. Ao passo que, contemplados pelo Bolsa Família com NIS terminado em 3 recebem a quarta parcela do auxílio residual.

Terça-feira – 15 de dezembro

Em seguida, na terça-feira a Caixa nova parcela do auxílio residual para grupo do Bolsa Família. Desta vez são os cidadãos com NIS terminado em 4 que recebem os R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Quarta-feira – 16 de dezembro

Já na quarta-feira, a Caixa paga novas parcelas do auxílio emergencial para grupo do Bolsa Família e para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Nascidos em abril recebem parcela de R$ 600 ou R$ 300, no ciclo 6 de pagamentos. Bem como, contemplados pelo Bolsa Família com NIS terminado em 5 recebem a quarta parcela do auxílio residual.

Quinta-feira – 17 de dezembro

Na quinta-feira, no calendário do auxílio emergencial da semana, a Caixa paga novas parcelas para grupo do Bolsa Família e para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Nascidos em maio recebem parcela de R$ 600 ou R$ 300, no ciclo 6 de pagamentos. Ao passo que, contemplados pelo Bolsa Família com NIS terminado em 6 recebem a quarta parcela do auxílio residual.

Sexta-feira – 18 de dezembro

Na sexta-feira, a Caixa também paga novas parcelas para grupo do Bolsa Família e para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Sendo assim, os nascidos em junho recebem parcela de R$ 600 ou R$ 300, no ciclo 6 de pagamentos. E, contemplados pelo Bolsa Família com NIS terminado em 7 recebem a quarta parcela do auxílio residual.

Sábado – 19 de dezembro

Para finalizar o calendário do auxílio emergencial dessa semana, no sábado há liberação para saques e transferências. A Caixa libera os nascidos em janeiro e fevereiro para sacar as parcelas recebidas nos ciclos 5 e 6 do benefício.

