Vai ter empréstimo do Bolsa Família em 2024? O que sabemos

O empréstimo pode não ser considerado como opção para um alívio financeiro, mas é uma opção dos brasileiros em busca de reduzir o custo de uma dívida, por exemplo, e a transação chegou a ser oferecia aos beneficiários do Bolsa Família. Em 2024, quem recebe o benefício social terá que buscar outra alternativa.

Por que o empréstimo do Bolsa Família está suspenso?

O empréstimo do Bolsa Família está suspenso e a justificativa da União é que o benefício é destinado para a alimentação das famílias em situação de vulnerabilidade, e não para o pagamento de dívidas.

No ano passado, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou o motivo da proibição do Governo Federal de conceder empréstimos consignados. "Estamos tratando de pessoas que passam fome, pessoas com necessidades básicas a serem atendidas. Não podem ter esse dinheiro comprometido com juros, com encargos", disse.

De acordo com o governo federal, antes do veto foi analisado o potencial de endividamento da população que recebe o benefício e com base no conceito original do programa, de proteção social e de respeito ao perfil familiar.

Vale destacar que o Bolsa Família não se configura como salário, mas como um programa de transferência de renda concedido pelo Governo Federal para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Portanto, não há previsão se o empréstimo do Bolsa Família será liberado.

O que é o empréstimo?

O termo empréstimo refere-se a um tipo de veículo de crédito em que uma quantia em dinheiro é emprestada a outra parte em troca do reembolso futuro do valor ou valor principal . Em muitos casos, o credor também adiciona juros ou encargos financeiros ao valor principal, que o mutuário deve reembolsar além do saldo principal.

Os empréstimos podem ser de um valor específico e único ou podem estar disponíveis como uma linha de crédito aberta até um limite especificado. Os empréstimos vêm em muitas formas diferentes, incluindo empréstimos garantidos, não garantidos, comerciais e pessoais.

Valor do Bolsa Família em 2024

Atualmente, o programa paga a partir de R$ 600 e os beneficiários ainda têm direito ao pagamento do adicional de R$ 150 por famílias com crianças com idade até 6 anos.

Além disso, desde de junho passado o governo paga R$ 50 por integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Então, se o beneficiário tem um filho de 10 anos, por exemplo, o valor mínimo a ser recebido será de R$ 650. As gestantes também recebem R$ 50 a mais durante os 9 meses.

O Bolsa Família chegou a 21 milhões de dependentes em fevereiro.

