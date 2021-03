Vale a pena? Caderneta de poupança paga 0,16% ao mês

O rendimento da caderneta de poupança subiu junto com a Selic: foi de 1,40% para 1,93% ao ano. Isso porque ela rende o equivalente a 70% da taxa básica da economia. Esse rendimento será pago de 17 de março a 5 de maio.

Mesmo com a alta, não é preciso nem fazer conta para perceber que ele será insuficiente para proteger o aplicador contra as perdas para a inflação. Muito menos para pagar o ganho real, quer dizer, acima do que foi corroído por ela.

O mercado e até o governo estão esperando por uma inflação em torno de 5% para esse ano. Nível que transita muito acima do 1,93% da poupança. Isso significa que a remuneração da caderneta é negativa pelos números atuais.

Já faz um tempo que deixar dinheiro na caderneta é perder dinheiro. Com os juros no chão, menor patamar da série histórica, no ano passado a poupança já tomou uma surra da inflação.

Rendimento negativo ao aplicador – Caderneta de poupança

Em 2020, a sua remuneração ficou em rendeu 2,11%, e a inflação oficial, medida pelo IPCA, cravou em 4,52%. Isso significa que o rendimento da poupança foi negativo em 2,36%.

Em termos práticos, o dinheiro nela aplicado pelo ano todo não manteve o seu poder de compra. Quer dizer, não teve a capacidade de comprar em dezembro os mesmos itens que comprava em janeiro de 2020 após o crédito do rendimento.

Neste ano, pelas indicações atuais, vai acontecer a mesma coisa. Mesmo com todo esse desgaste, a caderneta ainda está entre as preferências do brasileiro. Pelo último levantamento do Banco Central, o total depositado em caderneta superava R$ 1 trilhão em janeiro deste ano.

No ano passado com o pagamento do auxílio emergencial o BC detectou aumento nos depósitos e no estoque aplicado em caderneta. Esse benefício combinado com a necessidade de agir com prudência e formar uma reserva financeira em meio à pandemia parecem explicar em boa dose o crescimento do saldo.

Outras aplicações podem pagar mais

A caderneta de poupança atrai o investidor pela sua tradição, pela sensação de segurança que transmite, pela simplicidade na movimentação, pela isenção de imposto. E também porque permite saques a cada 30 dias, sem prejuízo da remuneração.

Mas ela decepciona em termos de retorno. Ela vai render até o dia 5 de maio, dia de reunião do Comitê de Política Monetária, um rendimento de 1,93% ao ano ou 0,16% ao mês. Em maio, a perspectiva é de que a poupança pague uma rentabilidade mais encorpada com nova alta da Selic, que deve ir para 3,50%.

No entanto, o mercado oferece opções tão seguras como a caderneta, porque são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para depósitos de até R$ 250 mil.

São CDB, Letras do Crédito Imobiliário (LCI) que oferecem liquidez diária, quer dizer, que permitem retiradas todo dia.

Esses papeis estão pagando de 98% a 101% do CDI. Os CDBs, mesmo com imposto de renda, oferecem retorno líquido ligeiramente acima da caderneta. As LCI não têm imposto e também pagam mais que a caderneta. Portanto combinam melhor rentabilidade com alta liquidez.

Por isso, não há motivos para permanecer na caderneta de poupança com o menor dos rendimentos em renda fixa.