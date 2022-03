Vale Gás: quem tem direito de receber em abril?

O benefício será liberado pela Caixa Econômica Federal juntamente com os pagamentos do Auxílio Brasil

Os pagamentos do vale gás serão retomados em abril. Segundo o calendário regular do programa, o dinheiro será liberado entre os dias 14 e 29, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada família. Por isso, veja a seguir todas as informações sobre o vale gás quem tem direito de receber a terceira parcela do benefício para a compra do gás de cozinha.

Quem tem direito ao Vale Gás em abril?

Tem direito ao vale gás em abril os beneficiários em dia com a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), que atualmente é o principal acesso a programas e recebimento de benefícios sociais.

Através desse cadastro, o governo verifica se a família possui a renda permitida para receber o vale gás, portanto tem direito de receber esse pagamento aquelas que recebem valor mensal que seja menor ou igual a meio salário mínimo nacional por pessoa. Essa quantia atualmente é de R$ 606, levando em conta o salário-mínimo vigente.

Dentre quem tem direito ao vale gás também estão as famílias que possuem em sua composição pessoas que recebem do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) o Benefício de Prestação Continuada (BPC), sejam elas inscritas ou não no CadÚnico.

Vale ressaltar que de acordo com as regras do vale gás quem tem direito de receber esse benefício, a prioridade do pagamento é voltada às mulheres, principalmente aquelas que são vítimas de violência doméstica e que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Essa prioridade se estende ainda às famílias que possuem menor renda per capita e maior quantidade de membros na família e que estão inseridos no programa Auxílio Brasil. Sendo assim, cerca de 5,58 milhões de famílias devem receber o vale gás em abril.

O valor do benefício ainda não foi divulgado, mas se espera que haja um reajuste no pagamento diante da alta do preço do botijão de 13 quilos. Em fevereiro o valor repassado acabou ficando R$ 2 abaixo do que foi pago em janeiro, cuja quantia foi de R$ 52.

Como se cadastrar no Vale Gás?

O ingresso de famílias no Vale Gás depende do registro no Cadastro Único. Por conta disso, o governo não vai abrir um cadastro específico para quem deseja receber esse benefício. Neste caso, a orientação é registrar a família no CadÚnico para entrar na fila de espera do programa.

Para isso, basta ir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade onde reside ou procurar a prefeitura e se informar sobre o CadÚnico que é feito apenas de forma presencial. Durante a pandemia, o atendimento nas unidades está sendo feito por meio de agendamento.

No dia e hora marcados, compareça à unidade com os documentos pessoais de todos os integrantes da família, como CPF, RG, título de eleitor, comprovante de renda e de residência. Após o registro desses dados no sistema, o representante familiar será entrevistado sobre questões relacionadas às condições da residência familiar, a renda e escolaridade de cada integrante da família.

Aquelas que estiverem com dados inconsistentes no Cadastro Único, poderão ser impedidas de ingressar no programa. Neste caso, basta informar ao atendente do CRAS o interesse em fazer a atualização, por meio dos mesmos documentos para estar entre quem tem direito vale gás.

É importante ressaltar que a inscrição no CadÚnico não garante a entrada automática da família no programa, que deve aguardar a análise de dados que tem sido feito pelo Ministério da Cidadania mensalmente.

Ainda não há informações sobre a inclusão de novos beneficiários no mês de abril, mas se isso acontecer a família selecionada receberá uma notificação informando sobre a concessão do benefício do vale gás. Isso será feito por meio de correspondência enviada ao endereço da família registrado no Cadastro Único.

Calendário vale gás quem tem direito em abril

14 de abril: receberá quem possui NIS 1

18 de abril: receberá quem possui NIS 2

19 de abril: receberá quem possui NIS 3

20 de abril: receberá quem possui NIS 4

22 de abril: receberá quem possui NIS 5

25 de abril: receberá quem possui NIS 6

26 de abril: receberá quem possui NIS 7

27 de abril: receberá quem possui NIS 8

28 de abril: receberá quem possui NIS 9

29 de abril: receberá quem possui NIS 0

