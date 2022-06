Veja o valor do Auxílio Brasil em julho 2022 e calendário

Nas próximas semanas chega uma nova rodada de pagamentos e o valor do Auxílio Brasil em julho 2022 tem um novo mínimo. Agora, as famílias recebem, no mínimo, R$ 400 – piso permanente do programa que distribui renda a famílias em situação de extrema pobreza.

Qual o valor do Auxílio Brasil em julho 2022

O valor do Auxílio Brasil em julho 2022 será de R$ 400, o mínimo. Desde maio, o piso do benefício é de quatrocentos reais após o governo federal aprovar medida provisória para aumentar o ticket.

O Auxílio Brasil foi criado pelo governo em agosto do ano passado, em substituição ao Bolsa Família. Inicialmente, o benefício médio pago a famílias de baixa renda era de duzentos e dezessete reais. Para aumentar o valor para quatrocentos reais, o governo editou uma medida provisória que instituiu o chamado benefício extraordinário, uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil. Este benefício, no entanto, tinha caráter temporário e acabaria em dezembro, o que reduziria o valor pago pelo Auxílio Brasil.

O valor do Auxílio Brasil em julho 2022 é formado por três benefícios básicos e mais seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas.

O pagamento é voltado para famílias inscritas no Cadúnico e com renda mensal per capita de até R$ 105, consideradas em situação de extrema pobreza. O benefício também é pago para quem tem renda de R$ 105,01 até R$ 210, e vive em condição de pobreza.

E o Auxílio Brasil de R$ 600 foi aprovado? Quando pode cair novo valor? Acompanhe as últimas notícias.

Datas de pagamento

Final NIS 1 – Recebem e podem sacar o Auxílio Brasil no dia 18 de julho, 18/07, segunda-feira

Final NIS 2 – Recebem e podem sacar no dia 19 de julho, 19/07, terça-feira

Final NIS 3 – Recebem e podem sacar no dia 20 de julho, 20/07, quarta-feira

Final NIS 4 – Recebem o Calendário Auxílio Brasil de julho no dia 21 de julho, 21/07, quinta-feira

Final NIS 5 – Recebem o Calendário Auxílio Brasil de julho no dia 22 de julho, 22/07, sexta-feira

Final NIS 6 – Recebem Auxílio Brasil no dia 25 de julho, 25/07, segunda-feira

Final NIS 7 – Recebem Auxílio Brasil no dia 26 de julho, 26/07, terça-feira

Final NIS 8 – Recebem Auxílio Brasil no dia 27 de julho, 27/07, quarta-feira

Final NIS 9 – Recebem o Calendário Auxílio Brasil de julho no dia 28 de julho, 28/07, quinta-feira

Final NIS 0 – Recebem Auxílio Brasil no dia 29 de julho, 29/07, sexta-feira