Valor do Vale gás SP em junho: benefício tem aumento e vai a R$ 110

O governo de São Paulo anunciou o aumento do valor Vale Gás SP em 10% já no mês de junho. Assim, o valor do benefício passa a R$ 110 vai atender a mais de 426 mil famílias, 2 milhões de pessoas aproximadamente, já inscritas no Bolsa do Povo.

De acordo com as informações da ANP, o botijão de gás em São Paulo tinha preço médio de 112 entre os últimos dias 15 e 21.

Valor do Vale Gás SP

O Vale Gás é pago em três parcelas bimestrais, com o novo valor de R$ 110 aplicado de forma imediata. A estimativa do estado é que um botijão de gás garante as necessidades de cada família por até 70 dias, com uso médio diário do fogão por três horas. Assim, cada uma das três parcelas bimestrais assegura a comporá de um botijão por família beneficiada pelo Vale Gás.

De acordo com a , o reajuste deve significar um impacto de R$ 21 milhões para o pagamento do Vale Gás até dezembro de 2022. O valor total investido pelo Governo de São Paulo desde o lançamento do Vale Gás, em junho de 2021, já chegou a R$ 181,2 milhões.

Calendário de pagamentos

Final NIS 1 recebe dia 17/junho

Final NIS 2 recebe dia 20/junho

Final NIS 3 recebe dia 21/junho

Final NIS 4 recebe dia 22/junho

Final NIS 5 recebe dia 23/junho

Final NIS 6 recebe dia 24/junho

Final NIS 7 recebe dia 27/junho

Final NIS 8 recebe dia 28/junho

Final NIS 9 recebe dia 29/junho

Final NIS 0 recebe dia 30/junho

Quem tem direito ao Vale Gás SP

O ingresso de famílias no Vale Gás depende do registro no Cadastro Único. Por conta disso, o governo não vai abrir um cadastro específico para quem deseja receber esse benefício. Neste caso, a orientação é registrar a família no CadÚnico para entrar na fila de espera do programa.

Para isso, basta ir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade onde reside ou procurar a prefeitura e se informar sobre o CadÚnico que é feito apenas de forma presencial. Durante a pandemia, o atendimento nas unidades está sendo feito por meio de agendamento.

No dia e hora marcados, compareça à unidade com os documentos pessoais de todos os integrantes da família, como CPF, RG, título de eleitor, comprovante de renda e de residência. Após o registro desses dados no sistema, o representante familiar será entrevistado sobre questões relacionadas às condições da residência familiar, a renda e escolaridade de cada integrante da família.

Para confirmar quem tem direito ao Vale Gás SP, o governo orienta os interessados a acessarem os sites www.valegas.sp.gov.br ou https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/.