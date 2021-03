Veja a data para atualizar Caixa Tem e receber o novo auxílio

Às vésperas de retomar o pagamento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal convida os usuários do aplicativo Caixa Tem a atualizar os dados cadastrais no aplicativo. A data para atualizar caixa tem começa a partir do dia 14 de março, para os clientes nascidos em janeiro.

As informações são da Agência Brasil.

Como atualizar o aplicativo da Caixa?

A atualização é feita inteiramente pelo celular, bastando o usuário seguir as instruções do aplicativo, usado para movimentar as contas poupança digitais. Segundo a Caixa, o procedimento pretende trazer mais segurança para o recebimento de benefícios e prevenir fraudes.

Ao entrar no aplicativo, o usuário deve acessar a conversa “Atualize seu cadastro”. Em seguida, é necessário enviar uma foto (selfie) e os documentos pessoais (identidade, CPF e comprovante de endereço).

O calendário de atualização seguirá um cronograma escalonado, conforme o mês de nascimento dos clientes. O cronograma continua na terça-feira (16) para os nascidos em fevereiro, na quinta-feira (18) para os nascidos em março, até encerrar em 31 de março, para os nascidos em dezembro.

Uma lei sancionada no fim de outubro autorizou a ampliação do uso das contas poupança digitais para o pagamento de outros benefícios sociais e previdenciários. Desde dezembro, os beneficiários do Bolsa Família e do abono salarial passaram a receber por essa modalidade.

Data para atualizar o Caixa Tem

Mês de nascimento Data de atualização Janeiro 14/3 ( ) Fevereiro 16/3 ( ça) Março 18/3 ( ) Abril 20/3 ( ) Maio 22/3 ( ) Junho 23/3 ( ça) Julho 24/3 ( ) Agosto 25/3 ( ) Setembro 26/3 ( ) Outubro 29/3 ( ) Novembro 30/3 ( ça) Dezembro 31/3 ( )

O que é Caixa Tem?

O CAIXA Tem é um aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias de sua conta Poupança Digital Social.

O CAIXA Tem é um dos aplicativos de finanças mais leves do mercado. Simples e intuitivo, o App é compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares. A tecnologia também é acessível para o público de Pessoas com Deficiência (PcD).

Com o CAIXA Tem é possível consultar saldos e extratos, fazer pagamentos de contas e boletos, transferências e compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual, gerado gratuitamente no próprio aplicativo. Ele também permite compras no comércio por meio de um QR Code gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial.

Além disso, com a Poupança Social Digital, disponível no CAIXA Tem, você pode fazer pagamentos e transferências de até R$ 600 por transação e até R$ 1.200 por dia.