Veja as 6 dúvidas mais frequentes sobre as chaves Pix

As chaves Pix são funcionalidades para fazer transações com o novo meio de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central (BC). O Pix funciona 24h por dia, nos sete dias da semana. Além de ser gratuito para pessoas físicas e não precisar de intermediários para realizar as operações, as quais são concluídas em alguns segundos.

O que é a chave Pix?

A saber, a chave Pix é usada para identificar a conta dos usuários, funcionando como um apelido. Sendo assim, esse código faz o vínculo das informações da conta bancária, como o nome banco, número da agência e da conta. Veja as opções de chave disponíveis:

CPF/CNPJ;

E-mail;

Número de telefone celular;

Chave aleatória.

Nota-se ainda, que não é obrigatório ter uma chave para fazer ou receber um pagamento pelo Pix. Mas o Banco Central, recomenda que se faça o cadastro para ter maior praticidade.

Como cadastrar?

Para cadastrar basta acessar o aplicativo do seu banco pelo celular e clicar na seção destinada ao Pix. Feito isso, é preciso escolher qual o tipo de chave quer cadastrar e seguir as orientações que vão aparecer. Para confirmar o cadastro, a instituição financeira deve enviar um SMS ou e-mail com um código.

Quantas chaves Pix posso ter?

Em seguida, cada pessoa pode ter até 5 chaves Pix em uma instituição financeira. No entanto, não é possível cadastrar a mesma chave em mais de um banco. As empresas (pessoas jurídicas) podem ter até 20 chaves por conta.

Como transferir com chave Pix?

Para fazer um pagamento com o Pix, basta perguntar qual a chave da pessoa que vai receber o dinheiro. Depois, digitar esse código no aplicativo do banco, conferir as informações e colocar o valor. Já para receber pelo Pix, basta informar qual a sua chave para a pessoa que fará a transação. Em caso de já haver operações anteriores para a mesma conta, a chave pode ficar salva, não sendo necessário digitar novamente.

Como excluir uma chave?

Caso tenha feito o cadastro da chave em um banco e deseja cancelar a inscrição, você deverá acessar a opção “Minhas chaves” no aplicativo da instituição. Nessa seção, será possível excluir a chave.

Como fazer a portabilidade da chave?

Então, para fazer a portabilidade de uma chave é necessário acessar a plataforma do banco, ir na seção destinada ao Pix e solicitar essa migração. O prazo para confirmação é de sete dias.

Ademais, caso se tenha encerrado a conta bancária, a instituição deve excluir a chave. Sendo assim, o usuário pode fazer um novo registro em outro banco.

