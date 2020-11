Pix: saiba como se proteger de fraudes e quais os principais golpes

Nesta Black Friday, o sistema de pagamentos Pix terá o grande primeiro teste. O novo sistema trás diversas facilidades para pagamentos e transações em dinheiro, mas pode ser alvo de golpistas e phishing. Por isso, clientes devem estar atentos no uso da ferramenta que, mesmo segura, o Pix pode ser alvo de golpes.

Principais golpes no Pix

Segundo levantamento da Boa Vista, que administra o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), feito com 600 representantes dos setores do comércio, serviços e indústria, 66% dos entrevistados disseram que as vendas na Black Friday deste ano serão iguais ou superiores às de 2019.

Com a chegada do Pix e o ressurgimento dos QR Codes, grupos criminosos estão se aproveitando para espalhar códigos fraudados para direcionar os internautas a endereços maliciosos. Segundo pesquisadores da Check Point, que observaram um aumento nesse tipo de fraude, ler um código fraudado pode iniciar o download de um malware ou direcionar para páginas de formulários para roubar dados.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Os códigos QR não são inerentemente seguros ou confiáveis, e os atacantes sabem que a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma segurança em seus smartphones, por isso recomendamos que todos usem uma solução de segurança para proteger seus dispositivos móveis e dados contra phishing, aplicativos falsos e malware”, explica Fernando De Falchi, gerente de Engenharia de Segurança da Check Point Brasil.

Não clique em links desconhecidos

O phishing é uma fraude eletrônica com fim de roubar dados pessoais para fazer compras e transferências de valores. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), 70% das fraudes digitais usam essa armadilha de phishing. Links enviados através de redes sociais, WhatsApp, e-mail ou SMS podem ser golpes simulando o Pix para roubar senhas de consumidores. Este link pode redirecionar o usuário a uma página falsa e muitas vezes como uma loja conhecida ou banco. Portanto, o ideal pe utilizar apenas canais oficiais.

Além disso, também é importante não usar computadores públicos ou celulares de outras pessoas, ou mesmo utilizar um wi-fi aberto, carregadores de pessoas desconhecidas e transações enquanto o celular estiver em uma tomada de um lugar público utilizando o carregador de terceiros.

Reputação das lojas e formas de pagamento

Principalmente com as promoções da Black Friday, não se sinta tentado apenas pelos preços. Antes de realizar uma compra, cheque a reputação da loja online através de sites como o Reclame Aqui ou Consumidor.gov.br. Por outro lado, também deve-se desconfiar se o tipo de pagamento via Pix for boleto. Segundo o Banco Central, que o Pix só poderá ter uso para pagamento via boleto se nesse documento houver QR Code, o que ainda não teve lançamento. Portanto, o envio de boletos pode ser um dos golpes com o Pix.

Confirme os dados

O Pix serve para simplificar os pagamentos e transferências de dinheiro, mas é importante conferir e confirmar se as chaves e os dados do destinatário estão mesmo corretos.

Utilize apenas no aplicativo da instituição financeira

O Pix só existe e deve ter uso nos aplicativos de bancos, instituições financeiras e fintechs. Dessa forma, caso haja a solicitação para entrar em um link ou site diferente para fazer o pagamento, é importante desconfiar.

Leia também:

Como usar o Pix: aprenda a fazer chaves, pagamentos e transferências

Imposto no Pix? Paulo Guedes defende tributação sobre o novo sistema