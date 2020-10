Veja como contestar negativa do auxílio emergencial residual

O pagamento do auxílio emergencial residual começou em setembro. Ele conta com novas regras e por isso muitos trabalhadores foram excluídos do benefício. Então, entenda como contestar a negativa do recebimento dos R$ 300.

Como contestar negativa do auxílio residual?

Uma das formas de contestar a negativa é através do site ou aplicativo da Caixa, na seção relacionada ao auxílio emergencial. Bem como, por meio do site da Dataprev. No entanto, o Ministério da Cidadania comunicou que só serão avaliadas as contestações do auxílio residual, após finalização das avaliações relativas às do auxílio emergencial de R$ 600.

Além disso, também se pode contestar a exclusão do auxílio extensão na Justiça, de maneira gratuita e sem advogado. Isso deve ser feito através do Juizado Especial Federal. Ao acessar o site do Tribunal Regional Federal relativo ao seu estado, é preciso selecionar a opção “Auxílio Emergencial”. Em seguida, preencher um formulário com as informações solicitadas.

É possível ainda optar por uma conciliação pelos tribunais regionais. Essa alternativa faz parte de um acordo entre Ministério da Cidadania, Dataprev e Conselho Nacional de Justiça. É preciso cadastrar, pela internet, a demanda no Gabinete da Conciliação do Tribunal Regional Federal referente ao seu estado.

Desse modo, depois dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) receberem os processos, o governo tem 10 dias úteis para analisar e apresentar um acordo. Se isso não ocorrer, se direciona o pedido para vara de Juizado Especial Federal.

Quem não tem direito às parcelas extras?

Então, antes de contestar a negativa é necessário entender quais são as regras do auxílio residual. Não pode receber o dinheiro quem: